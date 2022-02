Prachtig kopdoelpunt De Ligt teniet gedaan door ketser Szczesny

Vrijdag, 18 februari 2022 om 22:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:55

Juventus is er vrijdagavond niet in geslaagd om aansluiting te vinden bij de top drie in de Serie A. Matthijs de Ligt opende met een prachtige kopbal in de beginfase nog wel de score voor de formatie van trainer Massimiliano Allegri. Het bleek echter niet voldoende te zijn voor de volle buit, want na ruim een uur spelen trok Andrea Belotti de stand gelijk in de Derby della Mole: 1-1. Juventus staat na 26 speelronden nog steeds op de vierde plaats, met acht punten achterstand op koploper AC Milan.

De Ligt ging zoals gebruikelijk mee naar voren bij een hoekschop van Juventus, dat in de Turijnse derby op een fel Torino stuitte in de beginminuten. Juan Cuadrado wist de centrumverdediger in minuut dertien te bereiken bij de tweede paal en al koppend liet De Ligt de ruim twee meter lange doelman Vanja Milinkovic-Savic volstrekt kansloos: 1-0. De Oranje-international was zichtbaar blij met zijn doelpunten en hij werd al snel bedolven onder zijn ploeggenoten van Juventus. La Vecchia Signora ging in het restant van de eerste helft op zoek naar een ruimere marge, die er uiteindelijk niet wist te komen voor rust. Torino liet zich ook niet onbetuigd in aanvallend opzicht, maar dat leverde vooralsnog niet de gelijkmaker op.

Juventus, dat voor de 22ste keer op rij wist te scoren in een wedstrijd tegen Torino, gaf in minuut 52 een waarschuwing af, met Paulo Dybala die net naast schoot. Twee minuten later overigens werd de Argentijnse aanvaller afgelost door Weston McKennie. Met 62 minuten op de klok verdween de krappe voorsprong van Juventus in de stadsderby. Josip Brekalo wist Belotti te vinden met een voorzet vanaf de achterlijn en de Italiaanse spits schoot raak met een volley: 1-1. Doelman Wojciech Szczesny zag er niet goed uit bij de inzet van Belotti, want het schot van dichtbij leek zeker houdbaar voor de Poolse sluitpost. De gelijkmaker van Torino. was desondanks niet onverdiend te noemen

Een kwartier voor het einde werd de onlangs aangetrokken Dusan Vlahovic, die het heel moeilijk had tegen directe bewaker Bremer, afgelost door Moise Kean in de voorste linie van Juventus. Daarnaast nam Arthur Melo op het middenveld de plaats in van Manuel Locatelli. Tien minuten voor tijd ging Belotti, nu met drie treffers in de Serie A dit seizoen, naar de kant, met Antonio Sanabria als diens vervanger. McKennie probeerde het nog in de tweede minuut van blessuretijd, maar zijn knal van buiten het strafschopgebied werd gestuit door de hechte Torino-defensie. Na 94 minuten klonk het laatste fluitsignaal en moesten beide clubs genoegen nemen met een punt in de derby van Turijn.