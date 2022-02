Derksen ziet ‘precaire situatie’ bij Ajax; Van der Gijp adviseert over Antony

Vrijdag, 18 februari 2022 om 22:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:23

Valentijn Driessen buigt zich vrijdagavond in VI Vandaag andermaal over de opvolging van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax. De voetbaljournalist denkt aan een rol zoals Sir Alex Ferguson die jarenlang bekleedde bij Manchester United. De Schot had op technisch vlak alle touwtjes in handen op Old Traffford en Driessen denkt dat Erik ten Hag wel geschikt is voor zo'n functie. René van der Gijp en Johan Derksen hebben echter zo hun bedenkingen.

"Erik ten Hag lijkt mij net als Gertjan Verbeek gewoon een hele echte trainer", aldus Van der Gijp. "En die dat ook heel leuk vindt." Derksen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega-analist. "Dat is geen man die in een pak achter zijn bureau zit." Van der Gijp gaat daarna verder met zijn analyse over de Ajax-coach. "Ik denk dat hij daar ook heel veel voldoening uithaalt, uit dat iedere dag met die jongens werken en ze beter maken. Dat soort dingen."

"En als trainer kan hij ook de stap maken naar een echte topclub", voegt Derksen daaraan toe. "Dat zou eventueel daarna ook nog kunnen", blijft Driessen bij zijn standpunt. "Je moet wel proberen om hem te behouden. Want als Overmars weg is en Ten Hag loopt ook weg, dan lever je wel heel veel in." Van der Gijp neemt vervolgens het gesprek weer over. "Je moet ook niet vergeten dat het dit jaar in de Champions League ook niet tegen zat. Ze zaten in een goede poule. Maar stel je voor: je komt nog een keer door en dan nog een keer. Je moet er een keertje van gaan profiteren natuurlijk."

Driessen is het eens met de stelling van Van der Gijp. "Je kunt niet nog een keer een elftal opbouwen. Daarom denk ik ook dat hij (Ten Hag, red.) normaal gesproken weggaat. In november is er over gesproken en Overmars zou blijven. Dan had je die in ieder geval nog zitten met een Ajax-DNA. En dan kon Ten Hag gewoon naar een andere club." Derksen spreekt van een 'precaire situatie' bij Ajax. "Je hebt nu twee veteranenkeepers (Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg, red.). Er moet een goede keeper komen. Je moet nog een echte ster erbij hebben, want Dusan Tadic loopt op zijn laatste benen."

René van der Gijp vindt dat Ajax Antony bij een aantrekkelijk bod gelijk moet verkopen.

"En wie moet dat nu doen? We hebben een technisch manager van sc Heerenveen (Gerry Hamstra, red.) en nog een hoofdscout van FC Groningen (Henk Veldmate, red.). Maar dat zijn niet de mensen die als boegbeelden leiding kunnen geven daar." Driessen deelt de mening van Derksen. "Die hebben de contacten ook niet, zeker internationaal niet." Van der Gijp werpt tot slot zijn blik op het transferbeleid van Ajax. "Als er op die Antony clubs als Manchester City of Paris Saint-Germain afkomen, moet je hem gewoon verkopen. Dan moet je hem gelijk wegdoen."