‘Bosz ontvangt belletje van Oranje-international die vreest voor zijn WK’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:22

Memphis Depay wil Barcelona in de zomer koste wat kost verlaten, zo meldt Le Quotidien. Volgens de Franse krant heeft de 28-jarige spits contact opgenomen met Peter Bosz om een terugkeer bij Olympique Lyon te bespreken. Met het WK in Qatar eind dit jaar op komst heeft Depay behoefte aan speelminuten, om zo zijn basisplaats in Oranje te behouden.

Het huwelijk tussen Depay en Barcelona is binnen een half jaar ernstig bekoeld. De aanvaller trok afgelopen zomer de deur dicht bij Lyon om transfervrij te tekenen in het Camp Nou. Depay wilde dolgraag weer werken met Ronald Koeman, met wie hij ook al succesvol was geweest bij het Nederlands elftal. Depay begon hoopvol aan het seizoen, maar zag tot zijn grote teleurstelling hoe Koeman eind oktober vanwege de slechte resultaten werd ontslagen.

Ook onder diens opvolger Xavi bleef Depay de eerste spits, maar dat was ook uit nood geboren: Barcelona had vanwege de smalle selectie en de blessures van Martin Braithwaite, Ansu Fati en Sergio Agüero nauwelijks aanvallende opties. Depay kon Xavi in vijf duels niet overtuigen en liep in zijn laatste wedstrijd van 2021, op 8 december tegen Bayern München, een slepende hamstringblessure op. Depay is met 8 goals (waarvan 3 strafschoppen) in 23 duels overigens wel nog altijd de clubtopscorer dit seizoen.

Dat Xavi en ook Joan Laporta niet tevreden zijn over Depay bleek vervolgens in de winterse transferperiode. Barça wendde alle financiële mogelijkheden aan voor aanvallende versterkingen: Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang kwamen binnen. Wat de speelkansen voor Depay verder verkleint is de wederopstanding van Luuk de Jong, van wie Xavi aanvankelijk niets moest weten. Na enkele beslissende doelpunten wordt De Jong weer serieus genomen. Depay keerde in januari kortstondig terug van zijn blessure, maar kreeg na twee korte optredens een terugval. Omdat de aanvaller slechts voor twee seizoenen tekende bij Barça, hoeft hij waarschijnlijk niet de hoofdprijs op te brengen.