Haller blikt terug op huzarenstukje: ‘Je hebt zoiets van: hoe is dat mogelijk?’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 21:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:56

In aanloop naar de hervatting in de Champions League kijkt Sébastien Haller terug op zijn uitmuntende prestaties in de groepsfase. De aanvaller van Ajax sloot de poulefase namelijk af met tien doelpunten in zes wedstrijden. Haller evenaarde daarmee een record van Cristiano Ronaldo, die in het seizoen 2017/18 als speler van Real Madrid ook in alle groepsduels tenminste een keer het net wist te vinden.

"Je weet niet wat je moet zeggen als zoiets je overkomt", blikt Haller op verzoek van het programma Inside Ajax van Ziggo Sport terug op zijn huzarenstukje in de groepsfase van de Champions League. "Je hebt zoiets van: hoe is dat mogelijk? Het geeft veel vertrouwen als mensen je erop wijzen dat je de topscorer van de Champions League bent. Op zo'n moment realiseer ik nauwelijks wat ze zeggen. Mijn ploeggenoten, maar ook de staf, trainer en fans hebben ieder op hun beurt een steentje bijgedragen. Datzelfde geldt voor familie en vrienden. het is een mooi avontuur en dit is slechts het begin. Het is gewoon prachtig", aldus de dankbare Ajax-spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spits van Ajax kende een waanzinnige start van het Champions League-seizoen, met vier treffers tegen Sporting Portugal.

"Ik was al tevreden geweest met één doelpunt", verwijst Haller nogmaals naar de openingsfase van de Champions League van dit seizoen, toen hij viermaal scoorde tegen Sporting Portugal. "Ik heb een keer mogen scoren, mijn leven is compleet. De Champions League is iets waar je als kind over droomt. Maar je verwacht niet het daadwerkelijk te bereiken. Het is een droom waarvan je nooit verwacht hem daadwerkelijk te verwezenlijken. Toen de droom binnen handbereik lag, werd het een richtpunt. Het is ongelooflijk. Iedere Champions League-wedstrijd die ik mag spelen voelt als een cadeautje."

"Als je mij voor de start van de Champions League had gezegd dat ik zo vaak zou scoren, had ik het niet geloofd. Maar als je de wedstrijden terugkijkt is het een logisch gevolg van de kansen die ik kreeg door ons goede spel", deelt Haller complimenten uit aan zijn ploeggenoten bij Ajax. "Tien goals is een prima aantal, zeker met het oog op het aantal mogelijkheden die we hebben gecreëerd en de kansen die daaruit voortvloeiden. Ik had er zelfs nog meer kunnen maken. Het is een fantastisch aantal. Als je het mij vantevoren had gevraagd, had ik je voor gek verklaard. Vandaag de dag is het werkelijkheid", benadrukt de trotse aanvaller nog maar eens.

Spelen in de Champions League blijft iets bijzonders voor de gretige Haller. "Het is een podium waarvan ik nooit had gedacht er te mogen spelen. Een podium dat toebehoort aan de absolute sterren. Toen ik startte met voetballen had ik geen idee hoe ik ooit dat niveau zou kunnen halen, hoe ik profvoetballer zou moeten worden. Ik was vooral bezig met lekker voetballen. Nu leef ik de droom." Als kind droomde Haller van een loopbaan als die van zijn idolen Thierry Henry, Didier Drogba en de Braziliaanse Ronaldo. "Dat waren stuk voor stuk fantastische spitsen. In Frankrijk was Zinédine Zidane de grootste, iedereen wilde Zizou zijn." Haller speelt woensdag met Ajax eerst uit tegen Benfica, met de return in Amsterdam op 15 maart.