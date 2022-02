Ophef in Italië: Arthur Cabral maakt ‘creepy’ gebaar naar vrouwelijke perschef

Arthur Cabral is onderwerp van gesprek in Italië vanwege opmerkelijke beelden van zijn persconferentie bij Fiorentina. De 23-jarige spits nam daarop plaats naast perschef Rossella Petrillo en lijkt meer oog te hebben voor haar dan de aanwezige journalisten. De beelden leiden tot opschudding in Italië, waar het gedrag van Cabral door sommigen als 'creepy' wordt gezien.

Met name het 'obscene gebaar' dat Cabral maakt door zijn lippen te likken valt slecht bij criticasters. Petrillo heeft de ophef ook meegekregen en laat op Instagram blijken dat er wat haar betreft geen enkel probleem is. "King Arthur", schrijft de perschef van Fiorentina bij een post met enkele foto's van de bewuste persconferentie.

Cabral werd eind januari binnengehaald door Fiorentina als opvolger van Dusan Vlahovic, die voor een recordsom verkocht werd aan Juventus. Cabral, die voor veertien miljoen euro overkwam van FC Basel, heeft in zijn eerste twee wedstrijden voor La Viola nog niet kunnen scoren.