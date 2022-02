Wim Kieft: ‘Iemand bij PSV moet hem vertellen dat dit niet handig is’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel

Wim Kieft vraagt zich af of het geflirt van Philip Cocu met PSV betekent dat de oud-middenvelder terugkeert als trainer in het Philips Stadion. Kieft verbaast zich over het 'opmerkelijke gedrag' van Cocu, zeker als zou blijken dat PSV hem niet benaderd heeft. "Dan is het een goedkope manier van jezelf presenteren", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

PSV moet op zoek naar een vervanger voor Roger Schmidt, die komende zomer vertrekt. Cocu zei onlangs in Voetbal International toe te zijn aan een nieuwe trainersklus en liet zich maandag in Eindhoven zien op De Herdgang. Daar bezocht hij de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong FC Utrecht (0-2), om drie dagen later ook naar het Philips Stadion te gaan voor het duel PSV - Maccabi Tel Aviv (1-0). Daarmee voedde Cocu speculatie over een comeback als trainer van de club, waar hij tussen 2013 en 2018 al onder contract stond. PSV droeg daar zelf aan bij door Marcel Brands, die eerder succesvol samenwerkte met Cocu, terug te halen als algemeen directeur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft is verbaasd over de gang van zaken. "Donderdag zat Cocu pontificaal naast commissaris Hans van Breukelen tijdens PSV - Maccabi Tel Aviv", stipt de oud-spits aan. "Dan denk je toch: één en één is twee. Anders is het een goedkope manier van jezelf presenteren. Op een manier die ook niet bij de persoon Cocu past. Als hij niet in beeld is voor de vacante trainerspositie, dan moet er iemand in de organisatie van PSV z’n vinger opsteken dat dit geen handig gedrag is. Los van het gegeven of Cocu er veel wijzer van wordt om een wedstrijd te bekijken naast Van Breukelen."

Toon Gerbrands neemt komende zomer na acht jaar afscheid als algemeen directeur bij PSV. "Je moet concluderen dat het er afgelopen jaren allemaal niet veel beter op is geworden bij de club", vindt Kieft. "De keus voor Mark van Bommel is verkeerd uitgevallen en het traject Schmidt heeft PSV ook niet gebracht wat ervan werd verwacht. Als je PSV ziet rondhobbelen in de Conference League, dan is dat treurig en niet het niveau waar PSV voor staat. Zo’n derderangs Europees toernooi is leuk voor Vitesse, FC Utrecht of FC Twente, maar niet voor PSV. Maccabi Tel Aviv, de nummer drie van Israël, kon er weinig van, maar van PSV werd je evenmin vrolijk."