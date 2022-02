Feyenoord versnelt plotseling en verlengt met Frank Arnesen

Vrijdag, 18 februari 2022

Frank Arnesen gaat langer door als technisch directeur van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Deen bereikte vrijdag een akkoord met de Rotterdammers om zijn aflopende contract te verlengen. Daarmee worden geruchten over een mogelijke overgang naar Ajax de kop ingedrukt. Feyenoord kondigt de nieuwe verbintenis van Arnesen binnen enkele dagen aan.

Arnesen liet zondag bij ESPN al doorschemeren verder te willen bij Feyenoord. "Ik ben heel positief over de gesprekken die ik heb gevoerd met Feyenoord", zei Arnesen. "Daar wil ik over praten. Ik vind het niet terecht om over andere clubs te praten. Ik wil heel graag bij Feyenoord blijven." Arnesen werd in november 2019 aangesteld als technisch directeur bij Feyenoord. Door het plotselinge vertrek van Marc Overmars bij Ajax werd zijn naam door verschillende media gelinkt aan de Amsterdammers.

Feyenoord waardeert het werk dat Arnesen de afgelopen twee jaar heeft verricht. De directeur krijgt veel respect voor het binnenhalen van Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes en Gernot Trauner, die afgelopen zomer voor een habbekrats werden ingelijfd. Ook van Patrik Walemark, die in januari uit Zweden werd geplukt, zijn hoge verwachtingen. Smet op het aankoopbeleid van Arnesen is Robert Bozenik. De spits werd in januari 2020 voor vier miljoen euro binnengehaald, een enorme som voor Feyenoord-begrippen, maar kon het totaal niet waarmaken.

Arnesen was ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Arne Slot, die een uitstekende indruk maakt als trainer van Feyenoord. Slot sprak in aanloop naar het thuisduel met SC Cambuur van komende zondag ook al de hoop uit dat Arnesen zou blijven. "Ik heb een heel fijne samenwerking met Frank", zei de oefenmeester. "Dat het goed gaat tussen ons, dat is wel duidelijk. Afgelopen zomer zijn we samen opgetrokken en hebben we heel veel tijd en energie erin gestoken om de selectie er zo uit te laten zien zoals hij er nu uitziet. Het gaat hartstikke prettig tot op heden."