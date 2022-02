Tottenham legt Antonio Conte spreekverbod op na verwoestend interview

Vrijdag, 18 februari 2022 om 18:04 • Jeroen van Poppel

Antonio Conte mag niet meer met de Italiaanse media praten over Tottenham Hotspur, zo gaf de manager van de Londense club vrijdag aan op de persconferentie. Conte haalde deze week bij Sky Italia vernietigend uit naar het transferbeleid van zijn eigen werkgever, maar vindt zelf dat het vooral ligt aan de vertaling daarvan in de Engelse pers. "Ik snap daarom niet dat er een probleem van wordt gemaakt", aldus Conte.

Conte had grote verwachtingen van de winterse transferperiode, maar kwam bedrogen uit, zo zei de coach woensdag op de Italiaanse televisie. "In januari verloren we vier spelers, vier belangrijke spelers voor Tottenham", aldus Conte. "En we haalden er maar twee voor terug. Zelfs als je naar de aantallen kijkt: in plaats van de ploeg te versterken, hebben we die op papier verzwakt. Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski hebben een grote toekomst bij Tottenham, omdat Tottenham op zoek is naar jonge spelers die ze kunnen ontwikkelen en te laten groeien. De club haalt niet spelers die er klaar voor zijn. Dat is het hele probleem."

Het interview sloeg in Engeland in als een bom, maar Conte wil het niet groter maken dan het is. Britse media begrepen niet waarom de Italiaan de vier vertrokken spelers Dele Alli (Everton), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyon), Giovani Lo Celso (Villarreal) en Bryan Gil (Valencia) 'belangrijk' noemde, omdat die zelden ingezet werden. "Ik heb dat gezegd omdat Tottenham veel geld voor ze heeft betaald", aldus Conte vrijdag. "Als je veel geld uitgeeft, betekent dit dat we het hebben over belangrijke spelers voor de club."

Conte voelt zich verkeerd begrepen. "Als ik eerst twintig spelers had en nu heb ik er nog achttien, dan kun je een beetje zwakker zijn geworden... numeriek gezien", aldus Conte. "Maar ik heb daarna ook gezegd dat we met Kulusevski en Bentancur als ploeg completer zijn. Ik denk dat ik heel, heel duidelijk was. Ik heb ook gezegd dat de club heeft gedaan wat die kon doen. Ik heb verhalen gelezen over vermeende problemen tussen mij en de voorzitter (Daniel Levy, red.). De voorzitter weet precies hoe ik erover denk, daarvoor stap ik niet naar de media. Als ik iets met hem te bespreken heb, stap ik recht op hem af."

Tottenham heeft Conte een verbod opgelegd om nog met Italiaanse media te praten. "Ik ben verontrust door de situatie die ontstaan is. Het betekent dat de club niet wil dat ik nog met Italiaanse media spreek, omdat de vertaling niet goed overeenkwam met wat ik bedoelde." Geruchten over een snel vertrek bij Tottenham drukt Conte de kop in. "Ik heb altijd gezegd dat ik geniet van mijn tijd bij Tottenham en van het werken met deze spelers. Ik heb dat altijd gezegd. We hebben nog vier maanden te gaan dit seizoen en daarna zullen het wel zien." Die laatste quote is opmerkelijk, omdat Conte in november tekende tot medio 2023.