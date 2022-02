Flinke schade bij ADO Den Haag door storm: dak van stadion raakt los

Vrijdag, 18 februari 2022 om 16:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

Storm Eunice heeft bij ADO Den Haag voor flinke schade gezorgd. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe een deel van het Cars Jeans Stadion is losgeraakt. Panelen op het dak van het stadion zijn losgekomen van de rest en waaien aan de zijkant van het stadion. Ook zijn zonnepanelen losgewaaid. Het is nog onbekend wat de exacte schade is. De storm is voorlopig nog niet gaan liggen.

Omroep West meldt dat er een groot gat in het dak van het stadion zit. Stukken van het dak vliegen door de lucht en op foto's is te zien hoe de palen op een naastgelegen wegdek terecht zijn gekomen. De brandweer is onderweg om hulp te verlenen. De storm zorgt in het hele land voor overlast. In Amsterdam is een dode gevallen, meldt de NOS vrijdagmiddag. De persoon zou op de Aalsmeerweg onder een omgevallen boom terecht zijn gekomen.

Tijd om de gunst terug te verlenen, ADO speelt voorlopig in Alkmaar? pic.twitter.com/92qMWQIOmI — Pieter Yspeert (@pieteryspeert) February 18, 2022

Het stadion van ADO is vrijdagmiddag ontruimd als gevolg van de stormschade. "De piek van van de storm moet nog komen. We moeten nu gaan kijken met de brandweer, politie en gemeente hoe we de veiligheid kunnen waarborgen", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "We willen eerst de komende uren overleven, dan gaan we kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het stadion was goedgekeurd en veilig. Of we tegen Telstar (25 februari, red.) in het stadion kunnen spelen is nog te vroeg om te zeggen. Dat zal moeten blijken."

ADO Den Haag slingerde eerder op de dag nog een cynische tweet de wereld in waarop te zien was dat de stadionletters van het dak waren gewaaid en enkel de letters 'ARENA' nog op de gevel stonden. Die tweet is inmiddels verwijderd. Ook heeft ADO net als heel veel andere clubs in de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie voorzorgsmaatregelen getroffen. De fanstore en lunchroom zijn vanaf 13.00 uur gesloten.