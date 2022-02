Dortmund-directeur woest na afgang: ‘Als het team ballen heeft..’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 15:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:36

Technisch directeur Michael Zorc heeft geen goed woord over voor de spelersgroep van Borussia Dortmund. BVB> blameerde zich donderdag in de Europa League door in eigen huis met 2-4 te verliezen van Rangers FC. Zorc haalt flink uit naar de selectie van trainer Marco Rose, maar benadrukt tegelijkertijd nog steeds volledig achter de Duitse oefenmeester te staan.

Volgens Sky Deutschland heeft er binnen de directie van Dortmund na de ontluisterende nederlaag tegen Rangers een spoedberaad plaatsgevonden, maar Zorc laat tegenover Sport1 weten dat Rose nog altijd het volledige vertrouwen geniet. “Het wegsturen van de coach is iets normaals in deze branche, maar wij gaan hier niet in mee”, zegt de technisch directeur. “Marco Rose heeft onze volledige steun. Ik zie het team als verantwoordelijk voor deze nederlaag! Over onze trainer hoeven we het niet te hebben.”

“Ik ben nu nog net zo overstuur en geschokt als gisteravond”,vervolgt Zorc. “Het was een gênante prestatie van de eerste tot de laatste minuut, die gewoon totaal ongepast was voor een Europa League-wedstrijd. Ons team was geen moment klaar voor deze wedstrijd. Donderdagavond, de schijnwerpers aan, lichte motregen, je speelt tegen Rangers: wat wil je nog meer als voetballer? En dan speel je zo traag, ben je altijd een stap te laat, toon je geen bereidheid…”

Duitse media waren na afloop van de zeperd van Dortmund hard voor Rose en zijn ploeg. BILD vroeg zich af of de Duitse oefenmeester nog wel de juiste trainer voor Dortmund is en wie de defensieve problemen van dit team in de toekomst moet oplossen? “Alleen de komst van Niklas Süle zal Dortmund niet helpen. In de zomer, zo is wel duidelijk, zal Dortmund in alle geledingen van het team nieuw elan nodig hebben”, valt in de sportkrant te lezen.

Sport1 deed daar nog een schepje bovenop. “Als je denkt dat het niet gênanter kan, gaat BVB nog een stap verder", schreef journalist Patrick Berger. “Het had een voetbalfeest moeten worden, maar in de duizendste thuiswedstrijd in het Westfalenstadion maakten de spelers hun club te schande. Wat het team op het veld liet zien, was een grote grap. Met dit optreden verdienden aanvoerder Marco Reus en zijn ploeggenoten het simpelweg niet om het eerbiedwaardige BVB-logo te dragen.”

Wie is uiteindelijk de hoofdschuldige, vraagt Berger zich af, om vervolgens zelf antwoord te geven op de vraag. “De clubleiding, die de verkeerde selectie heeft samengesteld, trainer Marco Rose, die duidelijk geen oplossingen kan vinden en wiens spelideeën na meer dan een half jaar nog steeds niet werken, en natuurlijk de spelers zelf." Waar Duitse media de conclusie trokken dat het Dortmund aan kwaliteit ontbeert, wil Zorc daar echter niet in meegaan. “Ik denk niet dat dit een kwestie van talent of kwaliteit is. Het is een kwestie van houding”, beweert de technisch directeur, die een reactie verwacht tijdens de return. “Als het team ballen heeft, draaien ze dit nog om in de tweede wedstrijd.”