Slot baalt van verkeerde beeldvorming: ‘Als je mijn carrière hebt gevolgd...’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 14:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:23

Arne Slot vindt het niet terecht dat er een beeld van hem wordt geschetst dat hij erop uit zou zijn om snel van club te veranderen. De oefenmeester werkte zich in korte tijd omhoog via SC Cambuur en AZ naar Feyenoord, waar hij momenteel aan zijn eerste seizoen bezig is. Dat het bij AZ niet tot een langdurige samenwerking kwam, doet niets af aan de intenties van Slot, zo gaf hij vrijdag te kennen tijdens de persconferentie.

NOS-verslaggever Joep Schreuder stelde tijdens de persconferentie dat de belangstelling in Slot toeneemt. "Kun je de supporters van Feyenoord garanderen dat je hier volgend jaar nog trainer bent?", vroeg Schreuder. "Daar kan ik allemaal clichématige antwoorden op geven: bijvoorbeeld dat mijn contract nog een jaar doorloopt. Als je mijn carrière een beetje hebt gevolgd... Eigenlijk is het heel raar: wat erover gezegd en geschreven wordt, komt helemaal niet overeen met de realiteit", zei Slot.

"Ik heb drie jaar bij Cambuur gewerkt en ik was van plan om vier jaar bij AZ te werken, waarbij ik zelf meerdere malen heb aangegeven dat ik heel graag nog langer door had gewild", aldus Slot. "Dat is er om meerdere redenen alleen niet van gekomen en toen ben ik uiteindelijk naar Feyenoord gegaan. Toen hebben mensen een soort gevoel gekregen dat ik elke keer heel snel door wil. Maar drie jaar bij Cambuur en vier bij AZ, met de intentie om nog langer te blijven, dat geeft een compleet ander beeld dan wat er weleens over mij geschetst wordt."

Volgens Slot is zijn contractverlenging momenteel nog niet aan de orde. "Ik merk dat het in de media een item is, maar intern is dat op dit moment nog niet het geval", reageerde hij. "We hebben er niet over gesproken. Op het moment dat ze bij mij aankloppen, zal ik erover na gaan denken. Nu nog niet, te meer omdat ik genoeg heb om over na te denken, na de wedstrijd tegen RKC en de nederlaag van onze wissels tegen Anderlecht (5-1 verlies, red)."