Carragher deelt onpopulaire mening over Ronaldo en hint naar Van Nistelrooij

Vrijdag, 18 februari 2022 om 13:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Volgens Jamie Carragher heeft Manchester United er verkeerd aan gedaan om Cristiano Ronaldo afgelopen zomer terug naar Old Trafford te halen. De clublegende van Liverpool is van mening dat the Red Devils nog een grotere fout maken wanneer ze de 37-jarige aanvaller volgend seizoen behouden, zo schrijft hij in zijn column voor The Telegraph. Carragher trekt de vergelijking met Ruud van Nistelrooij, die door Sir Alex Ferguson in 2006 op 29-jarige leeftijd aan de kant geschoven werd.

Hoewel hij de laatste tijd worstelt met zijn vorm, is Ronaldo momenteel topscorer van United met 15 goals in 28 officiële wedstrijden. Afgelopen dinsdag resulteerde zijn eerste doelpunt van 2022 in een zwaarbevochten zege op Brighton & Hove Albion (2-0). Ondanks de doelpuntendrift van Ronaldo, vallen de prestaties van United dit seizoen tegen. De ploeg van interim-manager Ralf Rangnick staat momenteel op een vierde plaats, op twintig punten achterstand van koploper Manchester City.

Desondanks staat Carragher niet achter de keuze van United om Ronaldo terug naar Old Trafford te halen. “United heeft een fout gemaakt door Ronaldo afgelopen zomer te contracteren. De fout wordt nog groter als hij nog een jaar mag blijven”, stelt de voormalig profvoetballer. “Ik weet hoe omstreden dat klinkt. Het is makkelijk om de vele geweldige kwaliteiten van Ronaldo op te sommen die hem tot een van de grootste spelers maken die we ooit hebben gezien. Hij blijft een ultieme doelpuntenmaker.”

Volgens Carragher heeft United vorig jaar bewezen ook zonder hem te kunnen scoren. “United scoorde 121 keer in alle competities in het seizoen 2020/21, hun hoogste aantal in veertien jaar. "Dat komt doordat ze toen meer uitgebalanceerd waren", vervolgt Carragher. “Geen enkele speler is groter dan de club. En niemand wist dat beter dan Sir Alex Ferguson, die in 2006 Ruud van Nistelrooij verkocht, omdat hij vond dat de persoonlijke honger van de spits naar doelpunten de vooruitgang van jongere, opkomende ploeggenoten remde.” Carragher beweert dat uitgerekend Ronaldo destijds de vruchten plukte van het vertrek van Van Nistelrooij.