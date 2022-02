Slot moet tweetal missen bij Feyenoord na ‘mysterieus oefenduel’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

Arne Slot verwacht zondag in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur geen beroep te kunnen doen op Cyriel Dessers en Reiss Nelson. Het tweetal viel midweeks uit in een besloten oefenduel tegen Anderlecht. Feyenoord verloor dat duel met ruime cijfers (5-1) en communiceerde daar geen woord over. Volgens Slot gaf de uitslag 'een vertekend beeld', al vond hij wel dat zijn elftal terecht onderuit ging.

"We hebben die wedstrijd gespeeld omdat we het belangrijk vinden dat jongens die niet starten bij het eerste en niet in het beloftenelftal spelen minuten kunnen maken", verduidelijkte Slot vrijdag tijdens de persconferentie. "Zij zullen klaar moeten zijn om te spelen als dat gevraagd wordt. Anderlecht speelde twee keer 45 minuten met een gemixt team. Wij kwam daar met onze wissels. 5-1 gaf een redelijk vertekend beeld van de wedstrijd, maar het was wel terecht dat we verloren. Voor volgende week zijn we opnieuw op zoek naar een tegenstander, die hebben we nog niet gevonden."

Slot benadrukt dat Philippe Sandler geen speelminuten heeft gemaakt in het oefenduel met Anderlecht. "Daar is hij nog niet aan toe. Hij is nog niet klaar om wedstrijden te spelen. Ik heb wel gemerkt dat het duel voor een aantal jongens fysiek gezien een hele zware wedstrijd was", doelt Slot op de nieuwkomers. "Bij één of twee spelers had ik na vijf of tien minuten het gevoel dat hun wedstrijd al negentig minuten duurde. Sommige jongens met een gemankeerde voorbereiding moet je iets meer tijd geven. Die jongens hebben wel in de gaten dat ze fysiek nog stappen moeten zetten."

Tegen Cambuur moet Feyenoord het stellen zonder Nelson en Dessers. "Nelson viel al af voorafgaand aan de wedstrijd tijdens de laatste training. Dessers viel tijdens de wedstrijd geblesseerd uit. Ik verwacht van beiden niet dat ze zondag aanwezig zullen zijn", aldus Slot, die zijn ploeg tegen RKC Waalwijk (0-2) 'onherkenbaar' vond zonder bal. "Ik heb wel de indruk dat dat een incident is. Aan de bal kun je altijd een keer minder spelen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ik heb de spelers wel duidelijk gemaakt dat dit niet is wie ze zijn en dat zullen ze zelf ook niet moeten willen laten zien."