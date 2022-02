Go Ahead Eagles haalt eerste zomerse aanwinst al weg bij Club Brugge

Vrijdag, 18 februari 2022 om 12:13 • Chris Meijer • Laatste update: 12:30

Go Ahead Eagles heeft zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen al gepresenteerd. De club uit Deventer maakt via de officiële kanalen bekend dat Xander Blomme vanaf komende zomer aansluit bij de selectie. Blomme wordt overgenomen van Club Brugge en zet zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan Go Ahead verbindt.

De negentienjarige middenvelder speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Club Brugge, dat hem weghaalde bij stadgenoot Cercle Brugge. Blomme heeft bij de regerend kampioen van België geen perspectief op een doorbraak in het eerste elftal, waardoor hij besloot om op de belangstelling van Go Ahead in te gaan. “Na het eerste contact ben ik de club gaan volgen en ik was erg gecharmeerd van het spel. Het werd voor mij al snel duidelijk dat ik deze kans niet kon laten schieten en besloot er met volle overtuiging voor te gaan”, zegt Blomme.

Blomme speelde de afgelopen tijd in een controlerende rol, maar is van nature een aanvallende middenvelder. “Met mijn agressieve en scherpe speelstijl kan ik naar mijn mening overal wel uit de voeten op het middenveld”, geeft hij te kennen op de website van Go Ahead. “Ik kijk er heel erg naar uit om op dit veld te mogen spelen. Het moet een fantastisch gevoel geven om in dit prachtige stadion voor volle tribunes te spelen.”

“Met Xander Blomme hebben we een agressieve, controlerende middenvelder binnengehaald”, zo licht technisch manager Paul Bosvelt de komst van de eerste zomerse aanwinst van Go Ahead toe. “Door zijn snelheid en het goed kunnen lezen van het spel onderschept hij veel ballen. Ook speelt hij, ondanks dat hij pas negentien jaar is, al erg volwassen voor zijn leeftijd.”