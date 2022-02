KNVB zet door storm Eunice streep door alle vrijdagduels in betaald voetbal

Vrijdag, 18 februari 2022 om 11:28 • Laatste update: 11:46

De KNVB heeft een streep gezet door alle wedstrijden die vrijdagavond in het betaald én amateurvoetbal op het programma stonden. De voetbalbond laat weten dat het vanwege de naderende storm Eunice niet verantwoord wordt geacht om de duels door te laten gaan. Het betekent dat er een streep gaat door zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en een Eredivisie-duel.

“In overleg met de clubs is besloten de wedstrijden af te gelasten omdat de veiligheid van spelers, clubmedewerkers en supporters in en rondom het stadion door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd kan worden”, zo laat de KNVB weten op zijn website. De voetbalbond liet eerder al weten dat de amateurwedstrijden in het veld- en zaalvoetbal vrijdag geen doorgang zouden vinden en er werd nog overlegd over de duels in het betaald voetbal.

Fortuna Sittard - dat vrijdagavond de enige Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta zou spelen - communiceerde vrijdagochtend nog dat het duel wel door zou gaan, op 'basis van de beschikbare informatie en de code geel voor Limburg'. De KNVB heeft echter besloten om alle wedstrijden niet te laten doorgaan en laat weten dat de afgelaste wedstrijden op korte termijn opnieuw worden ingepland.

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor het westen van Nederland. Vanaf 14.00 uur worden er in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het IJsselmeergebied en het Waddengebied gevaarlijke situaties verwacht door storm Eunice, met windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur. De storm heeft eveneens gevolgen voor het openbaar vervoer en het vliegverkeer.