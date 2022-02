Schotse media komen superlatieven tekort voor Van Bronckhorst

Vrijdag, 18 februari 2022 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Giovanni van Bronckhorst zal met een heerlijk gevoel zijn opgestaan vrijdagochtend. De Nederlander boekte met Rangers een memorabele 2-4 zege op bezoek bij Borussia Dortmund en staat met anderhalf been in de volgende ronde van de Europa League. De Schotse media komen daags na de eclatante zege dan ook superlatieven tekort om de prestatie te duiden.

De Schotse tak van Sky Sports spreekt van 'een van de mooiste overwinningen uit de clubgeschiedenis'. Het was voor het eerste sinds 1955 dat een Schotse ploeg vier keer wist te scoren op bezoek bij een Duitse ploeg. "Het elftal van Van Bronckhorst toonde zich een team om voor te vrezen in Europa. Ze waren beter georganiseerd en hongeriger dan Dortmund. De Duitsers hadden de grotere namen op het veld, maar de spelers van Rangers waren beter. Zij zullen voor niemand meer bang zijn in Europa: een Europese droom richting de eindfase van het toernooi lijkt mogelijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook the Guardian is onder de indruk van het resultaat in het Signal Iduna Park. "We wisten dat Rangers op zijn best moest zijn om een resultaat te halen in Dortmund, maar ze waren ongelooflijk. Het was een uitstekend optreden in een uitwedstrijd tegen een Europese reus. Rangers verdient alle lof. Van Bronckhorst is trots en dat is volledig terecht. Rangers ontmantelde Dortmund op een memorabele avond. Van Bronckhorst zal balen dat de uitdoelpuntenregel is afgeschaft."

De ploeg van Van Bronkhorst stond bij rust met 0-2 voor. Na rust deden Jude Bellingham en Raphaël Guerreiro iets terug namens de thuisploeg. Volgende week is de return op Ibrox. "Het was pas zijn derde Europese wedstrijd bij Rangers, maar Van Bronckhorst laat zien dat hij een team neerzetten dat kan strijden met de grote jongens in Europa", aldus de BBC. "Iedere individuele speler was uitstekend onder Van Bronckhorst. Het enige waar de Nederlander van zal balen is de tweede Dortmund-goal, tien minuten voor tijd. Anders was het tweeluik al gespeeld."