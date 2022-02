Maguire reageert via Twitter op vermeende ‘power struggle’ met Ronaldo

Vrijdag, 18 februari 2022 om 11:06

Harry Maguire heeft gereageerd op een bericht van de Daily Mirror over een power struggle in de kleedkamer van Manchester United. De Engelse krant schrijft dat interim-manager Ralf Rangnick gesprekken heeft gevoerd met Cristiano Ronaldo en Maguire over wie de aanvoerdersband de rest van het seizoen moet dragen bij Manchester United. Maguire laat via Twitter weten dat er niets waar is van het verhaal.

“Ik heb veel berichten gezien over Manchester United die niet waar zijn en dit is er weer een. Het is niet de bedoeling dat ik ga reageren op alles dat geschreven wordt, maar hier wilde ik duidelijk over zijn. We zijn eensgezind en de focus ligt op zondag. Geniet van je dag iedereen”, schrijft Maguire op Twitter als reactie op het verhaal van de Daily Mirror. De boulevardkrant meldt dat Rangnick de druk bij de veelvuldig bekritiseerde Maguire wil wegnemen door de aanvoerdersband de rest van het seizoen aan Ronaldo te geven.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone ???? @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022

Maguire zou echter de aanvoerdersband niet willen afstaan, omdat hij vreest dat hij deze dan permanent kwijt is. Volgens de Daily Mirror zou de centrumverdediger zich steeds meer ondermijnd voelen door Ronaldo, die een grote invloed heeft binnen de kleedkamer van Manchester United. Rangnick zou aan Ronaldo gevraagd hebben om zich als een mentor op te stellen voor de jongere spelers van de Engelse grootmacht, onder wie Jadon Sancho, Scott McTominay en Marcus Rashford. Een direct challenge richting het aanvoerderschap van Maguire, zo wordt er gesteld.

Dit zou voor twijfel zorgen bij de jongere spelers van Manchester United, aangezien zij het gevoel hebben dat ze ook loyaal moeten blijven aan aanvoerder Maguire. Een bron binnen Manchester United stelt tegenover de Daily Mirror dat het een kwestie van tijd is voordat Ronaldo de aanvoerdersband van Maguire overneemt. “In eerste instantie vroeg Ronaldo om Harry te steunen. Maar het probleem is dat de manager nu wil dat Ronaldo een mentor wordt voor de jongere spelers. Daardoor zit Harry nu in niemandsland, aangezien hij aanvoerder is en alles moet volgen dat Ronaldo zegt om de rust te bewaren.”