Spaanse pers enthousiast: ‘Hij komt op dit moment het dichtst bij Haaland’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 10:01 • Chris Meijer

Luuk de Jong is de nieuwe publiekslieveling bij Barcelona, zo concluderen de Spaanse kranten daags na het duel met Napoli in de tussenronde van de Europa League. De spits zorgde in de slotfase voor het nodige gevaar, onder meer met een spectaculaire omhaal die de juiste richting miste. Uiteindelijk kon De Jong niet voorkomen dat er geen winnaar kwam in het Camp Nou: 1-1.

“Het nieuwe idool Luuk de Jong kwam vijf minuten voor tijd onder luid applaus op het veld. Hij werd vanaf de tribunes ontvangen als de verlosser”, schrijft AS over de entree van De Jong. “De Jong komt voor de fans op dit moment het dichtst bij Haaland. Het stadion stond in vuur en vlam toen hij in het veld kwam. In een paar minuten kreeg hij drie kansen, waaronder een acrobatische omhaal. En hij gaf een gouden assist op Ferran Torres, maar hij kreeg de bal er niet in.”

“De Jong was de laatste redding. Het publiek is op zijn hand na de doelpunten die hij de laatste tijd heeft gemaakt”, stelt Sport. De Jong scoorde voorlopig vier keer in 2022. Ook Mundo Deportivo zag dat De Jong ‘kwalitatieve’ minuten beleefde. “Hij was intimiderend in het strafschopgebied. Er was direct applaus toen hij in het veld werd gebracht, terwijl Ousmane Dembélé werd uitgefloten.”

Luuk de Jong maakt bijna de winnende goal met deze omhaal ??#BARNAP pic.twitter.com/iI6Pq0Ghe2 — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

“Deze keer was er geen Luuk de Jong-effect. Als zijn omhaal er in was gevlogen, had dat het doelpunt van het toernooi geweest”, stelt Marca. De meest verkochte sportkrant van Spanje was eveneens positief over het optreden van Frenkie de Jong. “Er ligt voor hem een glorieuze toekomst bij Barcelona in het verschiet. Hij doet denken aan Xavi, die ook matig begon. Frenkie bleef tegen Napoli in zijn positie en leidde Barcelona in de opbouw, maar draagt nog niet bij wat van hem verwacht wordt in aanvallend opzicht.”

“Frenkie speelde op het middenveld in de rol van Sergio Busquets. Hij kreeg minder ballen van achteruit en dribbelde meer, maar voelde zich niet comfortabel op die positie en verdedigde niet tactisch”, concludeert Sport. El Desmarque noemde het spel van Frenkie ‘niet slecht’, terwijl Mundo Deportivo spreekt van een ‘solide’ optreden. “Er werd op de helft van de tegenstander gespeeld en met balbezit werd de wedstrijd gecontroleerd, met druk naar voren om snel de bal terug te veroveren bij balverlies.”