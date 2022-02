Het nieuwe toptalent van Chelsea waar Tuchel laaiend enthousiast over is

Zaterdag, 19 februari 2022 om 10:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:31

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige veelzijdige verdediger Lewis Hall, die na afloop van zijn debuut voor Chelsea werd verkozen tot man van de wedstrijd.

Terwijl Chelsea zich begin deze maand voorbereidde op de vierde ronde van de FA Cup tegen Plymouth Argyle, moest manager Thomas Tuchel beslissen of hij opnieuw een plekje in zou ruimen voor een van de hoofdrolspelers in de vorige ronde. De verwachting was natuurlijk dat Chelsea vijfdeklasser Chesterfield eenvoudig zou verslaan, maar de 41 duizend fans die begin januari een bezoek aan Stamford Bridge brachten, werden toch getrakteerd op een aangename verrassing in de vorm van de prestatie van het zeventienjarige talent Hall. De tiener werd de negende jongste speler die ooit voor Chelsea speelde, en de jongste debutant van the Blues ooit in de FA Cup. Hall kreeg van Tuchel een basisplaats en hij stelde niet teleur door een assist te geven tijdens een indrukwekkend optreden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Al sinds ik een kind was en bij Chelsea speelde, is dit waar ik naartoe heb gewerkt”, vertelde Hall na de wedstrijd tegenover BBC Sport. "Om eindelijk deze kans te krijgen, in het bijzijn van mijn familie en de geweldige fans, is een ongelooflijk gevoel. We hadden overdag een teambespreking toen hij (Tuchel, red.) de opstelling bekendmaakte. Ik was meteen heel nerveus. Ik zag mijn naam op het wedstrijdformulier en ik trilde. Het duurde een paar uur om het te verwerken.” Hall toonde echter geen tekenen van zenuwen toen hij eenmaal op het veld stond. Zijn debuut in het eerste elftal is de bekroning van een ongelooflijke opmars die begon toen hij tien jaar geleden bij de club kwam nadat hij was gescout als speler in zijn woonplaats Slough.

Pas in de loop van het seizoen 2021/22 is zijn reputatie tot zulke hoogten gestegen dat hij nu wordt beschouwd als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding van de club. Hall begon aan het seizoen na een jaar waarin hij afwisselend zijn minuten bij de Onder 16 en de Onder 18 van Chelsea maakte. Al snel werd duidelijk dat het talent het niveau van deze jeugdelftallen was ontstegen. Hall beleefde in september zijn doorbraak bij de Onder 23 van Chelsea en toen in december een groot aantal spelers van het eerste elftal in quarantaine moest vanwege een coronauitbraak, was Hall een van de eerste namen die werd opgeroepen om met de ploeg van Tuchel mee te trainen.

“Hij verdiende het om te spelen”, zei Tuchel na het debuut van Hall. “Hij is een aardige jongen en erg rustig. Hij straalde tijdens de trainingen een bepaalde kalmte uit en hij was heel goed in het positiespel en tijdens de kleine partijvormen. Het was een enorme kans om op Stamford Bridge te spelen. Hij heeft deze kans met beide handen aangegrepen en was bovendien betrokken bij een aantal van de doelpunten, dus ik ben blij voor hem”, klonk Tuchel enthousiast.

Hall komt uit een familie die sport ademt. Zijn oudere broer, Connor, heeft goede herinneringen aan de FA Cup. Hij speelde in het verleden voor Chorley, dat momenteel op het zesde niveau van Engeland actief is, en ooit eens de vierde ronde van het belangrijkste Engelse bekertoernooi haalde. Lewis was iemand met veel talent in meerdere sporten. Afgelopen zomer was hij nog steeds te vinden bij zijn lokale cricketclub in Binfield, waar hij wordt omschreven als een ‘getalenteerde linkshandige all-rounder.’

Zijn veelzijdige talent is ook terug te zien op het voetbalveld. Hoewel hij tijdens zijn jeugdopleiding voornamelijk op het middenveld speelde, heeft hij de afgelopen maanden op verschillende posities indruk gemaakt. Zo fungeerde Hall al als linksback of linksbuiten en zijn debuut in het eerste elftal maakte hij aan de linkerkant van een driemansverdediging - de eerste keer dat hij op die positie speelde. Een deel van hem hoopt nog steeds dat hij zijn definitieve doorbraak bij Chelsea op het middenveld zal maken. “Er zijn twee spelers waar ik mijn spel graag op baseer, en dat zijn Kevin De Bruyne en Frank Lampard”, vertelde hij onlangs op de officiële website van Chelsea.

"Beiden zijn technisch erg goed, maar ik vind het ook knap hoe ze aan het team bijdragen met doelpunten en assists, en hoe ze er aan de bal zo comfortabel uitzien”, vervolgde Hall. Het tienertalent laat zien zelf ook een belangrijk aandeel te kunnen hebben in de doelpuntenproductie van Chelsea Onder 23. Dit seizoen was hij voor het jeugdelftal al goed voor 6 doelpunten en 7 assists in 25 wedstrijden. Het is een bewijs van waar de international van Engeland Onder 18 toe in staat is in een meer offensieve rol.

Zijn status is ook buiten het trainingsveld gegroeid: Hall kreeg de dag na zijn debuutoptreden voor Chelsea 60 duizend extra volgers op Instagram. Sinds zijn FA Cup-debuut tegen Chesterfield zat Hall nog eenmaal op de bank tijdens het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion (1-1). Nu Chelsea uit Abu Dhabi is teruggekeerd als wereldkampioen voor clubs, hoopt het toptalent weer snel minuten in het eerste elftal onder Tuchel te maken.