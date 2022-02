Brian Brobbey leerde les: ‘Hoe? Ik zou in elk geval niet zo boos worden’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 09:22

Brian Brobbey zegt veel geleerd te hebben tijdens zijn halfjaar bij RB Leipzig. De twintigjarige spits liet Ajax afgelopen zomer achter zich om transfervrij de overstap naar Duitsland te maken. Het werd een teleurstellende periode, met als dieptepunt de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen waarin hij al in de eerste helft werd gewisseld.

“Klopt, ik speelde weinig. Maar ik heb er zeker veel geleerd. Ook mentaal. Dat ik een keer in de eerste helft werd gewisseld, was niet leuk, maar zo’n ervaring neem je mee”, zo wijst Brobbey in een interview met Ajax Life op zijn enige basisoptreden in de Bundesliga, waarin hij na 43 minuten werd gewisseld. “Als het weer een keer gebeurt, weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Hoe? Ik zou in elk geval niet zo boos worden. Maar het zou niet goed zijn als het weer zou gebeuren.”

“Het was geen verkeerde keuze om naar Leipzig te gaan. Het pakte alleen minder goed uit. Maar ja, ik kon ook niet in de toekomst kijken.”, geeft Brobbey te kennen. Na 252 minuten te hebben gespeeld in 14 wedstrijden, keerde de international van Jong Oranje in januari op huurbasis terug naar Ajax. “Ik vond dat ik de training meteen goed kon bijbenen. Beter dan vorig jaar. Hoe ik dat merkte? Ik kon het allemaal beter belopen. Daar merk ik uit dat ik sterker ben geworden in Duitsland. Ik heb daar goed getraind.”

Brobbey speelde voorlopig twee wedstrijden (drie doelpunten) voor Ajax, voordat hij een knieblessure opliep die hem tot begin volgende maand aan de kant zal houden. “Hoe volgend jaar eruit ziet? Dat hoor ik wel in juni. Tot die tijd blijf ik hier lekker in Amsterdam. Ik ben gekomen om veel te spelen, maar of dat ook gebeurt moet je aan de trainer vragen. Ik ben ook gekomen om een leuke tijd te hebben en prijzen te winnen.”