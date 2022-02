Ajax heeft ‘een wonder nodig’: Bayern München overweegt toe te slaan

Vrijdag, 18 februari 2022 om 08:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ryan Gravenberch ruilt Ajax mogelijk in voor Bayern München, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens de vrijdageditie is de Duitse grootmacht ‘een van de clubs die Gravenberch nadrukkelijk op de korrel heeft’ en is ‘inmiddels een wonder nodig’ om de tot medio 2023 lopende verbintenis van de middenvelder nog te verlengen. Gesprekken tussen club en speler over een langere samenwerking liggen momenteel nagenoeg stil.

Volgens het Algemeen Dagblad is de verkoop van Gravenberch in de komende transferperiode ‘bittere noodzaak’ om niet weer met lege handen te komen te staan en het tekort op de transferbalans verder op te laten lopen. De bijna transfervrije Noussair Mazraoui praat met topclubs, terwijl André Onana die in Internazionale al heeft gevonden. Ook de verbintenis van de doelman loopt ten einde.

Gravenberch leek zich in januari nog niet klaar te vinden voor een transfer naar het buitenland. “Iedereen weet dat ik bij Ajax niet ben uitgeleerd”, vertelde hij aan Ajax Life Magazine. “'Maar alles wat ik hier zeg, is van invloed op de onderhandelingen. Gelukkig hoef ik me daar niet veel mee bezig te houden. Dat is Mino's (Raiola, red.) taak, maar iedereen begint er tegen mij wel steeds over.”

Toch is het Gravenberch zelf die bepaalt of hij blijft of dat hij vertrekt. “Klopt. Het is mijn keuze. Ik volg mijn keuze bij wat ik wil”, zei Gravenberch, die voor advies eerder naar zijn vader luistert dan naar Raiola. “Haha, honderd procent. Ik praat vaak met mensen over mijn spel. Soms heb ik contact met Mino, ik denk gemiddeld drie keer per maand. Ik heb meer contact met José Fortes Rodriguez. Hij is meer met mij bezig.”

Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, geloofde recent dat Ajax in het geval van Gravenberch, die in mei twintig jaar wordt, niet hoeft te vrezen voor een transfervrije uittocht. “Ajax heeft één groot voordeel bij de familie Gravenberch: normaal gesproken is het een familie die vindt dat Ryan niet gratis de deur uit kan lopen. Ik denk dat ernaar gestreefd wordt om hem in de komende zomer te verkopen.”