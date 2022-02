Valentijn Driessen stelt vijf PSV-vragen en haalt ‘gapend gat met Ajax’ aan

Vrijdag, 18 februari 2022 om 07:18

Valentijn Driessen vindt het knap dat de koerswijziging van PSV, ‘ondanks rollende koppen’, geschiedt zonder bloedvergieten en beschadiging van de hoofdpersonen. Marcel Brands is vanaf volgend seizoen algemeen directeur van PSV en volgt daarmee Toon Gerbrands op, die vertrekt bij de club uit Eindhoven. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het opvallend dat PSV verklaarde dat alles in goede harmonie gaat in het Philips Stadion en niemand ontevreden is over Gerbrands. “Het regent complimenten.”

“De enige reden dat de algemeen directeur drie jaar(!) voor het einde van zijn contract in 2025 vertrekt, is de beschikbaarheid van de ’ideale’ opvolger: Marcel Brands. Zeggen Gerbrands en de rvc van PSV. Maar, had Gerbrands plaatsgemaakt voor de onervaren Brands als Ajax afgelopen drie jaar niet in alles een gapend gat had geslagen met PSV?”, vraagt Driessen zich openlijk af in zijn column in het dagblad. “Of als PSV sinds 2018 één of meer landstitels had gewonnen of KNVB-bekers? Of dat de club door Gerbrands en technisch directeur John de Jong niet was uitgeleverd aan de Duitse trainer Roger Schmidt?”

“Of als de club sinds 2017 dikke zwarte cijfers had geschreven in plaats van een negatief resultaat van 16,8 miljoen euro? Daarbij de nuance dat na drie magere zwarte jaren (0,2 miljoen, 4,6 miljoen en 1,6 miljoen) het coronaseizoen eindigde met 23,2 miljoen euro in de min.” Driessen wijst erop dat de deal met Brainport jaarlijks ‘maar’ zes miljoen euro oplevert. “Zou Gerbrands vertrekken na dit seizoen als PSV een hoofd- annex shirtsponsor had gevonden van tien miljoen euro plus? (...) Nu is de zes miljoen euro van de zes bedrijven hun hoofdbijdrage en anders zou het dienen als extra vlees op de botten van PSV.”

“De vragen stellen, is ze beantwoorden. Zou PSV top van Nederland zijn, dan voelt niemand de noodzaak of oppert niemand het idee om de ’vrije’ Brands als buitenkansje binnen te halen.” Het contract van Gerbrands met PSV loopt nog door tot 2025. Er komt zodoende drie jaar eerder een einde aan de samenwerking. “Bij de rvc ontbreekt het onvoorwaardelijke geloof dat Gerbrands de juiste man is om PSV terug op koers te krijgen. Anders hadden ze hem nooit zo gemakkelijk laten gaan. Na zijn vliegende start als algemeen directeur in 2014 en vier geweldige seizoenen is de klad erin gekomen sinds 2018.”

Brands, 59 jaar, werkte tussen 2010 en 2018 als technisch directeur bij PSV. Vervolgens vertrok hij naar Premier League-club Everton, waar hij in december moest vertrekken wegens teleurstellende resultaten. Hij tekent tot 2027 in Eindhoven. Driessen vindt het veelzeggend dat vanuit PSV-kringen klonk dat meer voetbal in de clubleiding welkom is en wijst op ‘het gebrekkig functioneren van de huidige voetbalverantwoordelijken’. “John de Jong zette al zijn kaarten op Schmidt en ging – samen met Gerbrands – nat met hun Duitse keus.”

Gerbrands was bondscoach van de volleybalploeg en leidde schaatsteam DSB, voordat hij in 2002 bij AZ de voetbalwereld binnenkwam. Onder zijn leiding vond PSV na een moeilijke periode de weg omhoog. "Er was een schuld van vijftig miljoen euro die weggewerkt moest worden en PSV was zeven jaar op een rij geen kampioen geworden. We wilden samen per twee jaar één titel winnen. Als we dit jaar kampioen worden, is dat volledig gelukt", zei Gerbrands, die in de afgelopen zeven jaar drie kampioenschappen vierde met PSV, recent.

Een van de belangrijkste klussen voor Gerbrands in zijn laatste maanden is samen met technisch directeur John de Jong een nieuwe trainer vinden. Schmidt maakte bekend in de zomer na twee jaar te vertrekken. PSV staat tweede in de Eredivisie, met vijf punten achterstand op Ajax. In de halve finale van de TOTO KNVB Beker speelt de ploeg tegen Go Ahead Eagles en in de achtste finales van de Conference League is het Israëlische Maccabi Tel Aviv de tegenstander.