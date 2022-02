Unicum bij winnend PSV: ‘Als professional is het voor mij de eerste keer’

Vrijdag, 18 februari 2022

PSV zette donderdagavond een eerste stap naar de achtste finales van de Conference League. De ploeg van Roger Schmidt had weinig te duchten van Maccabi Tel Aviv, maar won slechts met 1-0. Cody Gakpo zorgde in de elfde minuut voor het enige doelpunt in het Philips Stadion. Zonder de geschorste Olivier Boscagli, de geblesseerde André Ramalho en de niet fitte Armando Obispo, moest Schmidt centraal achterin improviseren. Zijn keuze viel op Philipp Max: de aanvallende linksback speelde er als jeugdspeler voor het laatst.

“In de Onder 19 heb ik er voor het laatst gespeeld, als professional is het voor mij de eerste keer. Ik heb geprobeerd mijn best te doen, dat doe ik trouwens op elke plek. Ik denk dat het best oké ging. We hebben de nul gehouden”, vertelde Max na afloop in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De Duitser was blij dat hij weer aan het startsignaal mocht verschijnen. Max werd in november getroffen door het coronavirus en raakte zijn basisplaats kwijt aan Mauro Júnior. “Na mijn corona-infectie had ik best wel wat problemen, daarom was ik blij dat ik een volledige voorbereiding kon draaien op de tweede seizoenshelft. Nu ben ik fit en kan ik het de coach zo moeilijk mogelijk maken.”

Max doet zijn best op de trainingen en in de minuten die hij krijgt. “Wat ik al zei: ik probeer het de coach écht lastig te maken. Dat is ook onderdeel van de teamspirit hè, we doen volop mee in de competitie, zitten in de halve finale van de beker en willen ver komen in de Conference League. Dan heb je écht iedereen nodig.” Schmidt koos voor zijn landgenoot omdat hij niet te veel wilde veranderen. “De oplossing met Philipp betekende dat we verder niet te veel hoefden te wijzigen, alleen Joey Veerman in plaats van Ibrahim Sangaré op het middenveld”, verduidelijkte de trainer van PSV. “Ik heb de keuze uitgelegd aan hem en hem wat tips gegeven, ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan.”

“We hebben in tactisch opzicht een goede wedstrijd gespeeld. Als een team als Maccabi alleen een keer op doel schiet uit een vrije trap, hebben we als team goed werk geleverd met maar één echte centrale verdediger beschikbaar.” Schmidt vind het niet jammer dat er in januari geen vervanger is aangetrokken voor Ramalho. “Nee, dat was onze beslissing. Vier centrale verdedigers in de selectie is genoeg, maar soms zit er wel eens zo'n dag tussen. We hebben een oplossing gevonden, maar natuurlijk kunnen we niet altijd zo spelen. Zondag zijn Olivier en Ibrahim terug, dan hebben we weer meer opties. En hopelijk is Ramalho over drie à vier weken ook weer terug.”

PSV eindigde voor de winterstop als derde in een Europa League-poule met AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz en is daardoor veroordeeld tot de play-offs van de Conference League. De return op Israëlische bodem staat volgende week op het programma. De winnaar gaat naar de achtste finales, waar Feyenoord en AZ al zeker van zijn.