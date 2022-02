Giovanni van Bronckhorst stunt: ‘Bij Feyenoord is dit me nooit gelukt’

Donderdag, 17 februari 2022 om 23:56 • Dominic Mostert

Rangers heeft goede papieren om de achtste finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst stuntte donderdagavond met een 2-4 overwinning op Borussia Dortmund. Het was zijn eerste uitzege als trainer in Europees verband. Na afloop staat Van Bronckhorst glunderend voor de microfoon van de UEFA.

"We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden. Vier doelpunten in een uitwedstrijd tegen Dortmund is een mooie score voor ons", zegt Van Bronckhorst. "We wilden een goed resultaat meenemen naar Glasgow en dat hebben we gedaan." Rangers stond bij rust met 0-2 voor en breidde die voorsprong kort na de pauze uit tot 0-3. Dortmund wilde de schade zoveel mogelijk beperken met het oog op de return en kwam uiteindelijk terug tot 2-4.

Van Bronckhorst beseft dat zijn ploeg een goede uitgangspositie heeft. Hij rekent zich echter nog niet rijk. "Het is best moeilijk om een uitwedstrijd te winnen in Europa. Met Feyenoord speelde ik in de Champions League en Europa League. Ik denk dat ik toen nooit een uitwedstrijd heb gewonnen, alleen wat gelijke spelen", geeft Van Bronckhorst aan. "Het is een mooie prestatie om hier te winnen van Dortmund en vier keer te scoren, maar we zijn pas halverwege."

Ook aanvoerder James Tavernier, die de score opende uit een strafschop, benadrukt dat de strijd nog niet is gestreden. "De eerste helft zit erop. We hebben het resultaat dat we wilden, maar we zijn pas op de helft. Iedereen heeft het fantastisch gedaan, maar we hebben nog veel werk voor de boeg. Volgende week doen we alsof het 0-0 staat. Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel, maar met 50.000 fans achter ons willen we een prestatie neerzetten en de volgende ronde bereiken."

De rechtsback van Rangers neemt op de clubwebsite ook de tijd om de tactiek van Van Bronckhorst en diens technische staf te prijzen. "Onze wedstrijdplannen zijn de laatste tijd erg goed. In de laatste wedstrijden hebben we de overhand en slagen we erin tegenstanders onder druk te zetten. We hebben erg hard gewerkt in de afgelopen dagen om een goed plan op te stellen, zodat Dortmund geen tijd aan de bal zou krijgen. In de eerste helft hebben we amper kansen hoeven toestaan. In de tweede helft werd de druk groter, maar daar zijn we goed mee omgegaan."