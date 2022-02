Nederland zet Portugal nóg verder onder druk: alle ogen gericht op Ajax

Donderdag, 17 februari 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

De eerste Europese week van 2022 zit erop. Op de coëfficiëntenranglijst is Nederland al het hele seizoen in een felle strijd verwikkeld met Portugal, dat deze week opnieuw lichte schade opliep door slechte resultaten. Nog niets is beslist en veel zal afhangen van de Champions League-kraker tussen Benfica en Ajax, waarvan de heenwedstrijd komende woensdag op het programma staat.

Wat staat er ook alweer op het spel? Nederland strijdt met Portugal om twee directe Champions League-tickets voor het seizoen 2024/25. Portugal leek lange tijd verzekerd van die startbewijzen, maar Nederland is bezig aan een gigantische opmars. De tickets worden verdeeld op basis van de coëfficiëntenranglijst, waarvoor clubs in de Europese toernooien punten binnenhalen. De eindstreep ligt aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen. Het land dat eind mei 2022 plek zes bezet, pakt de felbegeerde groepsfasetickets voor 2024. Nederland bezet die benodigde zesde plek al virtueel (zie score per 01/07/2022 in de tabel) en heeft een voorsprong van 1,3 punt op Portugal.

De coëfficiëntenranglijst per 17-02-2022

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 56,748 (+0,666) 45,248 6/6 6. Portugal 50,382 (+0,333) 40,716 4/6 7. Nederland 44,900 (+0,400) 42,000 5/5 8. Oostenrijk 38,450 (+0,600) 28,700 3/5 9. Schotland 34,500 (+0,400) 30,500 2/5 10. Rusland 34,282 (+0) 21,682 2/5

Nederland kwam deze week met slechts twee van de vijf overgebleven Europese deelnemers aan de aftrap: PSV behaalde 0,4 coëfficiëntenpunt voor Nederland door te winnen van Maccabi Tel Aviv (1-0), terwijl Vitesse onderuit ging bij Rapid Wien (2-1). De Portugezen traden aan met drie van de vier overgebleven clubs in Europa en hadden dus kunnen weglopen bij Nederland. Dat gebeurde niet, want alleen FC Porto wist te winnen (met 2-1 van Lazio). Dat levert Portugal 0,333 punt op deze week.

Waar Vitesse nog uitzicht heeft op het bereiken van de volgende ronde van de Conference League, zullen de Portugezen zich inmiddels zorgen maken. Sporting Portugal is na de 0-5 afstraffing tegen Manchester City kansloos in de Champions League, terwijl Sporting Braga er in de Europa League na een 2-0 nederlaag tegen Sheriff Tiraspol ook slecht voor staat. Nederland kan Portugal een mokerslag uitdelen als Ajax erin slaagt af te rekenen met Benfica. Lukt het Nederland om met véél meer clubs dan Portugal door te stoten in Europa, dan kan in de eindfase van het seizoen het verschil enorm oplopen.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +0,666 PSG +0,333 | Marseille +0,333 | Lille | Lyon | Rennes | Monaco Portugal +0,333 Sporting Portugal +0 | FC Porto +0,333 | Sporting Braga +0 | Benfica Nederland +0,400 | PSV +0,400 | Vitesse +0 | Ajax | AZ | Feyenoord | Oostenrijk +0,600 Rapid Wien +0,4 | RB Salzburg +0,2 | LASK | Sturm Graz Schotland +0,400 Rangers +0,4 | Celtic +0 Rusland +0 Zenit +0 | Lokomotiv Moskou | Spartak Moskou

Welke plek is goed voor welke tickets?