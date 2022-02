Queensy Menig maakt winnende goal; ook sc Heerenveen-miskoop schittert

Donderdag, 17 februari 2022 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

Queensy Menig heeft Partizan Belgrado donderdagavond een overwinning bezorgd op bezoek bij Sparta Praag in de Conference League. Door een late treffer van de Nederlander verschafte Partizan zich een goede uitgangspositie voor de return: 0-1. Bodö/Glimt, de kampioen van Noorwegen die op 12 december de laatste officiële wedstrijd speelde, stuntte met een 1-3 zege op Celtic. Runar Espejord, die vorige maand werd overgenomen van sc Heerenveen nadat hij niet slaagde in Nederland, was goed voor een doelpunt en een assist. Arek Milik leidde Olympique Marseille met een dubbelslag naar een 3-1 overwinning op Qarabag, terwijl Leicester City afrekende met Randers: 4-1.

Sparta Praag - Partizan Belgrado 0-1

Menig had een basisplaats bij Partizan, dat in de groepsfase met acht punten als tweede eindigde achter AA Gent. In de vierde minuut dwong Lazar Markovic doelman Dominik Holec tot een ingreep, maar daarna werd Sparta dreigender. Een kopbal van David Hancko en een rebound van Adam Karabec stelden doelman Aleksandar Popovic op de proef. In de tweede helft waren er minder grote kansen, maar twaalf minuten voor tijd maakte Menig het verschil. De aanvaller werd gelanceerd door een lange bal van Sasa Zdjelar en wipte de bal op behendige wijze diagonaal langs keeper Holec.

Queensy Menig met een prachtige goal voor Partizan Belgrado! ??#UEL pic.twitter.com/RnQhNLdIOI — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

Celtic - Bodö/Glimt 1-3

Bodö/Glimt was een van de verrassingen in de Conference League-groepsfase, door ongeslagen te blijven en twaalf punten te pakken in een poule met AS Roma. Thuis wonnen de Noren zelfs met 6-1 van Roma, maar toch bleek de tweede plek het hoogst haalbare. Op bezoek bij Celtic zette Bodö/Glimt de goede vorm door met een vroeg doelpunt. Goed samenspel op de helft van Celtic resulteerde in een laag, doeltreffend schot van Espejord. Hij gaf na de pauze een fraai hakje aan Amahl Pellegrino en kreeg daardoor de assist bij de 0-2 ook op zijn naam; vervolgens werd Espejord gewisseld. Daizen Maeda bracht de spanning terug met een kopbal in de verre hoek, maar met een van richting veranderde zwabberbal van afstand bepaalde Hugo Vetlesen de eindstand op 1-3.

Olympique Marseille - Qarabag 3-1

Met twee doelpunten in een kort tijdsbestek, tussen minuut 41 en 44, zette Arek Milik de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. De Pool liep zich vrij na een corner van Konrad de la Fuente en waagde een kopbal; doelman Luka Gugeshashvili kwam uit, maar tastte mis. De kopbal werd door Patrick Andrade nog van de lijn gehaald, maar in de rebound was het raak voor Milik. Daarna kreeg hij door Pape Gueye een niet te missen kans aangeboden in het zestienmetergebied en zorgde de spits voor de tweede treffer van de avond. Qarabag kreeg vervolgens veel kansen op de aansluitingstreffer en beloonde zichzelf via Kady, maar in de blessuretijd tilde invaller Dimitri Payet de marge weer naar twee met een inzet bij de tweede paal.

Leicester City - Randers 4-1

Randers, dat met zeven punten als tweede eindigde achter AZ in de groepsfase, kwam halverwege de eerste helft op achterstand. De spelers van Leicester vonden elkaar in de kleine ruimtes in het vijandelijke strafschopgebied en uiteindelijk haalde Wilfred Ndidi de trekker over. Vito Hammershöy-Mistrati zorgde in de laatste minuut van de eerste helft voor een 1-1 ruststand met een laag schot na voorbereidend werk van Tosin Kehinde. Kort na de pauze maakte Harvey Barnes er 2-1 van na een chaotische situatie in het strafschopgebied en Patson Daka werkte in een rebound de 3-1 binnen. Kiernan Dewsbury-Hall bepaalde de eindstand nadat hij een grote kans kreeg door de inspanningen van Ademola Lookman.