Ferdy Druijf heeft iets goed te maken met zijn vrouw na duel met Vitesse

Donderdag, 17 februari 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:38

Ferdy Druijf heeft donderdagavond een prachtig basisdebuut beleefd voor Rapid Wien. De 24-jarige spits, die gehuurd wordt van AZ, scoorde in de gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Vitesse (2-1) al na dertig seconden. Druijf verscheen na afloop dan ook goedgemutst voor de camera bij ESPN en maakte en passant zijn excuses aan zijn vrouw Demi.

Druijf liet zijn vrouw donderdagavond uren te vroeg afzetten bij het stadion van Rapid Wien, waardoor ze lang moest wachten op de aftrap. "Ik had het verkeerde tijdstip doorgegeven, waardoor de Uber al tweeënhalf uur van tevoren bij ons appartement stond", verklaarde Druijf lachend. "Het is een half uurtje rijden, dus ze was er twee uur van tevoren, haha. Ze appte: 'Hoe laat spelen jullie eigenlijk?' Ik gaf door kwart voor zeven, zegt ze: 'Ja, ik ben hier al om vijf uur...' Ik zeg: 'Ja, sorry, miscommunicatie, haha."

?? Ferdy Druijf heeft ondanks zijn goal nog wat goed te maken bij z'n vrouw. "Ik had een verkeerd tijdstip doorgegeven" pic.twitter.com/Gl4DABwEVX — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

Op het veld maakte Druijf in de eerste minuut tegen Vitesse géén fout door een goede voorzet van Robert Ljubicic in te koppen. "Een lekkere start, kan niet beter eigenlijk", aldus de aanvaller. "Het was een hele goede bal die ik zo binnen kon koppen bij de tweede paal, dat was lekker. Dan moet je eigenlijk door blijven gaan, maar we maakten het onszelf toch weer moeilijk. Als je met tien man komt te staan, dan weet je dat het een hele zware wedstrijd wordt. Gelukkig trekken we de winst nog binnen. Het wordt lastig in de uitwedstrijd, maar we gaan er alles aan doen om daar ook weer te winnen."

Verslaggever Aletha Leidelmeijer vond dat Rapid Wien de zege na rust relatief makkelijk over de streep trok. "Makkelijk, makkelijk... Misschien lijkt dat vanaf de tribune, maar in het veld is het wel anders", reageerde Druijf. "Ik heb nog twee kansen gehad, die moesten er eigenlijk in. Ik weet niet of die tweede gele kaart bij ons zwaar bestraft was, maar de scheidsrechter liep natuurlijk wel veel met gele kaarten te zwaaien. We konden het beter uitspelen en meer kansen creëren, vooral in de tweede helft. Het volhouden is nog wel een dingetje bij ons, daar moeten we aan werken."