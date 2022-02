Huilende Ferran Torres zorgt voor mysterie met merkwaardig shirt na rust

Donderdag, 17 februari 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:22

Ferran Torres vormt donderdagavond het middelpunt van aandacht in de Spaanse media. De aanvaller van Barcelona viel in het Europa League-duel met Napoli (1-1) niet alleen op vanwege zijn doelpunt en tranen na diverse gemiste kansen, maar ook vanwege zijn shirt. Waar Ferran in het eerste bedrijf nog zowel het logo van Nike als het embleem van Barcelona op de tricot had, speelde hij in de tweede helft zonder bedrukking op de borst.

Na een klein half uur spelen kwam Napoli dankzij een voltreffer van Piotr Zielinski op voorsprong. Het duurde tot de 59ste speelminuut voordat Barcelona de stand nivelleerde. Er ging een moeizame fase vooraf aan het doelpunt, maar de Catalanen kregen hulp van de VAR toen een voorzet van Adama Traoré heel licht tegen de hand kwam bij Juan Jesus. Ferran wist raad met de strafschop die volgde: 1-1. In de slotfase kreeg de doelpuntenmaker nog zeker drie opgelegde kansen, die echter allemaal gemist werden. Na het fluitsignaal barstte Ferran in tranen uit, naar verluidt vanwege het gebrek aan fortuin en scherpte in de afronding.

Ferran Torres was visibly emotional after the match. pic.twitter.com/V4yPGsy1WU — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2022

Ondanks de cruciale missers van zijn pupil was Xavi positief gestemd over het optreden van Ferran Torres. “Ook Luis Suárez had in het begin moeite met scoren. Ik twijfel er niet aan het feit dat de goals zullen komen, want hij is er altijd. Ik ben blij om hem binnen de ploeg te hebben", aldus de coach na afloop. Ook de Spaanse media nemen het op voor de aanvaller. “De dag dat Ferran zijn afronding perfectioneert, kan hij schandalig goed worden”, zo kopt Marca. “De vleugelspeler speelde een uitstekende wedstrijd en maakte het enige doelpunt van Barça, maar hij vertrok huilend na drie om zeep geholpen kansen”, schrijft Mundo Deportivo.

Na afloop gaat het in de media niet alleen om de onnauwkeurigheid in de afronding, maar ook om het shirt dat Ferran in de tweede helft droeg. Een elastiek in het shirt van de eerste helft was kapot, waardoor hij na rust in een nieuwe outfit verscheen. Kort nadat het Nike-logo van zijn borst viel, verloor Ferran eveneens het clublogo tijdens een luchtduel. Hij bleef doorspelen met een shirt zonder logo’s, en dat werd pas na afloop opgemerkt. Barcelona heeft in een reactie aan GOAL laten weten dat de reden van het wegvallen van de logo's onbekend is. Diverse Spaanse kranten vermoeden slechts een fabricagefout.