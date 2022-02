ESPN verbijsterd door interview Letsch: ‘Ongelooflijk amateuristisch, waanzin’

Donderdag, 17 februari 2022 om 21:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Vitesse moet het volgende week tegen Rapid Wien stellen zonder Loïs Openda. De aanvaller stond op scherp en incasseerde in de slotfase van de eerste wedstrijd tegen de club uit Oostenrijk (2-1 nederlaag) een gele kaart. Na afloop klinkt in de studio van ESPN felle kritiek op zowel Openda als Thomas Letsch. De analisten verwijten Openda een gebrek aan zelfbeheersing, terwijl ze verbaasd naar een interview met de trainer keken. Letsch wist niet dat Openda geschorst is voor de return in Arnhem.

Letsch erkent dat Openda een 'stomme' gele kaart ontving. "Is hij nu geschorst? Oh, niet goed. Hij is natuurlijk belangrijk, maar dat kan geen excuus worden. Ik heb geen idee over mogelijke schorsingen bij Rapid, maar zij pakten een hoop gele kaarten." Rapid kreeg zeven gele kaarten, waarvan er twee voor Filip Stojkovic waren. "Misschien hebben zij nu ook een paar geschorste spelers. We moeten het accepteren en werken aan de dingen die we zelf kunnen beïnvloeden." Stojkovic, de rechtsback van Rapid, is als enige speler van de club geschorst.

?? Thomas Letsch was niet op de hoogte van de schorsing van Loïs Openda



"Amateuristisch, waanzin ten top" pic.twitter.com/jKlCsr3aFE — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

Pierre van Hooijdonk heeft weinig goede woorden over voor het interview van Letsch. "Dit is toch wel ongelooflijk amateuristisch, dat je als trainer niet op de hoogte bent van de status van gele kaarten van jouw elftal, en met name van de beste spelers. 'Is he suspended?' Kom op, hé! Ik vind dat waanzin ten top." Ook Danilho Doekhi moest door verslaggeefster Aletha Leidelmeijer op de hoogte worden gesteld van de afwezigheid van Openda in de return; de aanvoerder noemde de schorsing 'zonde'. "En we hebben Doekhi gezien, die had ook geen idee... Dus niemand was blijkbaar op de hoogte", zucht Van Hooijdonk.

"Ik vind het echt waanzin, zowel van de trainer, de speler als de mensen eromheen", concludeert de voormalig aanvaller. Collega-analist Arnold Bruggink vindt dat er sprake is van collectief falen. "In het algemeen is het zo dat mensen in zijn omgeving de trainer daar van tevoren op wijzen. Van: 'Trainer, houd er rekening mee...' Dat moet de teammanager of de assistent-trainer doen, dus ze hebben eigenlijk allemaal gefaald." Openda ging in minuut 89 op de bon. De Belg, die het enige doelpunt van Vitesse maakte maar ook meerdere goede kansen onbenut liet, raakte in botsing met Emanuel Aiwu en wilde verhaal komen halen. Vervolgens ontstond een conflict met Kelvin Arase. Scheidsrechter Donatas Rumsas vond de reactie van Openda over de schreef gaan en deelde geel uit.

Presentator Jan Joost van Gangelen noemt de reactie van Openda in het conflict 'olie-, olie-, oliedom'. "Wat een uilskuiken", voegt hij toe. Samen met Arnold Bruggink stipt Van Gangelen aan dat Openda vaker disciplinaire problemen kent. Hij kreeg vorige maand nog een rode kaart tegen FC Groningen, toen hij zich liet provoceren door Mike te Wierik en een elleboogstoot uitdeelde. Openda stond vervolgens twee duels aan de kant door een schorsing. "Helemaal als je net geschorst bent door een elleboogstoot, moet je even pas op de plaats maken en je gedragen", verzucht Marciano Vink.

Van Hooijdonk en Van Gangelen vinden dat Letsch van tevoren Openda had moeten waarschuwen dat spelers van Rapid zouden proberen om hem uit de tent te lokken, mede omdat hij geschorst zou zijn bij een volgende gele kaart. Hij had immers al twee kaarten gekregen in de groepsfase. "Maar je gaat in principe uit van het professionalisme van een speler", zegt Vink. "Juist hij had nu zijn mond dicht moeten houden. Maar het zit denk ik toch wel in Openda. Sommige dingen haal je moeilijk uit een speler. Je kunt het vooraf wel zeggen, maar ik weet niet of een speler daar tijdens de wedstrijd, in the heat of the moment, nog aan denkt."

In zijn wedstrijdinterview na afloop zegt Openda niet te weten waarom hij geel kreeg. "Maar goed, ik blijf gefocust op de komende wedstrijd in de Eredivisie", aldus de aanvaller. "Als we volgende week weer spelen zoals in de tweede helft, hebben we een kans. Ik ga ze steunen." Van Gangelen vindt dat Openda 'er lekker makkelijk overheen lult'. "Maar hij is natuurlijk gewoon irritant voor spelers en hij verpest het voor het team." Van Hooijdonk beaamt dat. "Hij is irritant voor tegenstanders, maar ook voor je eigen spelers. Hij is juist degene die het verschil kan en moet maken. Je bent minimaal dertig procent minder zonder hem."

De grote kans van Loïs Openda in minuut 80 is te zien vanaf minuut 4:40.

De analisten vinden bovendien dat Openda te veel kansen liet liggen in Wenen. Zo stuitte hij tien minuten voor tijd op keeper Paul Gartler in een één-op-één-situatie, vlak voor het doel. "Die moet je gewoon van je voet af laten glijden richting de verre hoek, maar hij neemt hem te vol", aldus Vink. "Hij schiet hem tegen de keeper aan. Dat is gewoon zonde. Hij had ook een mooie kans uit een kopbal, maar schrok ervan dat hij geen buitenspel stond. Vitesse kreeg dotten van kansen. Het is eigenlijk een wonder dat ze er geen gelijkspel uit hebben gehaald."