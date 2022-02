Fenerbahçe gaat ondanks doelpunt én assist van Ferdi Kadioglu onderuit

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:51 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft donderdagavond een nederlaag geleden in de play-offs van de Conference League. In eigen huis was de ploeg van trainer Ismail Kartal niet opgewassen tegen Slavia Praag: 2-3. Voormalig NEC’er Ferdi Kadioglu verzorgde de tweede aansluitingstreffer van Fenerbahçe, dat net tekortkwam om de stand gelijk te trekken. De aftrap van de return is volgende week donderdag om 21.00 uur in Praag.

Kadioglu kreeg een basisplek op de linksachterpositie, terwijl Mesut Özil vanwege een rugblessure niet bij de selectie zat. Zeker in het eerste bedrijf stelde de Turkse formatie behoorlijk teleur, daar er geen enkel schot op doel geproduceerd werd. Slavia Praag vertaalde het lichte veldoverwicht op slag van het rustsignaal naar een voordelige stand op het scorebord. Srdjan Plavsic plaatste een veredelde voorzet op de paal, waarna Ibrahim Traoré het eerst bij de bal was om van dichtbij binnen te tikken: 0-1.

Na een klein uur spelen trok Dimitrios Pelkas de stand gelijk na een lage voorzet van Kadioglu, die een fraaie dribbel in huis had over de linkerflank. Binnen zes minuten na de gelijkmaker kreeg Fenerbahçe het deksel echter hard op de neus. Oscar Dorley bezorgde Slavia de voorsprong (1-2), waarna Ondrej Lingr nog geen twee minuten later de marge op aangeven van Yira Sor verdubbelde: 1-3. Zeven minuten voor het einde van de officiële speeltijd bracht Kadioglu met een van richting veranderd afstandsschot de spanning nog wel terug in de wedstrijd, maar een gelijkmaker zat er niet meer in voor de thuisploeg.