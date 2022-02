Barcelona laat dolgedraaid Napoli in leven; wéér omhaal van Luuk de Jong

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Barcelona is donderdagavond gedebuteerd in de Europa League met een gelijkspel tegen Napoli. De ploeg van Xavi knokte zich sterk terug van een achterstand die in de eerste helft op het scorebord was gezet door Piotr Zielinski. Daarvoor hadden de Catalanen wel een makkelijk gegeven strafschop voor nodig, binnengeschoten door Ferran Torres: 1-1. In de slotfase begon het nog beter te draaien bij Barça, dat pech had in de afronding en Napoli daarmee in leven hield. Luuk de Jong maakte indruk met een nieuwe spectaculaire omhaal, maar ook die miste richting.

Xavi koos ervoor om Pierre-Emerick Aubameyang te laten debuteren in de basisopstelling. Gerard Piqué en Eric García vormden door de vele afwezigen het centrale duo achterin. Frenkie de Jong startte op het middenveld, terwijl Sergio Busquets, Sergiño Dest en Luuk de Jong pas in de tweede helft als invaller op het veld kwamen. Bij Napoli moest Dries Mertens het eveneens doen met een invalbeurt in de tweede helft.

Luuk de Jong maakt bijna de winnende goal met deze omhaal ??#BARNAP pic.twitter.com/iI6Pq0Ghe2 — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

Barcelona had het meeste balbezit, maar Napoli zorgde voor het eerste gevaar uit een counteraanval. De gelanceerde Victor Osimhen raakte de voeten van Marc-André ter Stegen. Na een half uur spelen werd Ferran Torres recht voor het doel vrijgezet door Aubameyang. Het schot van Ferran miste echter alle richting. In de daaropvolgende snelle tegenaanval sloeg Napoli toe. Zielinski had daarvoor van dichtbij twee pogingen nodig, nadat de eerste knal via de voeten van Ter Stegen bij hem terug was gekomen. Zielinkski schoot de rebound vervolgens heerlijk binnen: 0-1.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders en bleef Barça zoeken naar openingen. Dat ging moeizaam, maar de Catalanen kregen na een uur spelen hulp van de VAR, toen een voorzet van Adama Traoré heel licht tegen de hand kwam bij Juan Jesus. Ferran wist raad met de strafschop die volgde: 1-1. Opmerkelijk daarna was de invalbeurt van Ousmane Dembélé, die aanvankelijk bij elk balcontact kon rekenen op een fluitconcert van de eigen Barça-fans. De Fransman wist het fluiten eigenhandig te stoppen met enkele zeer gevaarlijke dribbels. Een daarvan leverde een gigantische kans op voor Ferran, die wild over maaide. Luuk de Jong mocht kort voor tijd invallen en kwam met een prachtige omhaal dicht bij een nieuwe heldenrol, maar zag de bal net naast gaan.