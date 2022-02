Van Bronckhorst zorgt voor sensationele stunt tegen Borussia Dortmund

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:12

Giovanni van Bronckhorst heeft donderdag met Rangers voor een grote stunt gezorgd in de Europa League. De Schotten verrasten vriend en vijand door in Duitsland met 2-4 te winnen bij Borussia Dortmund en hebben een prachtige uitgangspositie voor de return in Schotland. Tegelijkertijd zorgden Zenit Sint-Petersburg en Real Betis voor spektakel in Rusland, waar de Spanjaarden mede door een treffer van Andrés Guardado met de zege aan de haal gingen: 2-3.

Erling Braut Haaland is door een liesblessure nog altijd afwezig, waardoor Donyell Malen zijn inmiddels vertrouwde plek in de punt van de aanval bij Dortmund innam. De Duitsers kregen in de beginfase de beste kansen: Dan-Axel Zagadou verprutste een vrije kopkans en Marco Reus zag een inzet van de lijn gehaald worden door verdediger Borna Barisic. Zelf sloegen de Schotten in de eindfase van de eerste helft toe via hoekschoppen. Eerst werd een bal op de hand gekopt bij Zagadou, waarna James Tavernier de score opende met een penalty: 1-0. Vlak daarna werd een slim genomen corner doorgekopt richting tweede paal, waar Alfredo Morelos klaar stond om het laatste zetje te geven: 0-2.

Alsof dat niet erg genoeg was voor Dortmund, maakte Rangers er vier minuten na rust 0-3 van. Ryan Kent legde na een dribbel over links klaar voor John Lundstram, die de bal van zestien meter heerlijk de verre hoek krulde: 0-3. Dortmund deed binnen twee minuten wat terug via Jude Bellingham, die eveneens schitterend raak schoot van de rand van het strafschopgebied: 1-3. BVB geloofde er weer in, maar kreeg drie minuten daarna de volgende mokerslag. Morelos brak over links door en zag zijn breedtepass binnengelopen worden door Dortmund-verdediger Zagadou: 1-4. Acht minuten voor tijd verzachtte Raphaël Guerreiro de pijn voor de thuisploeg door de bal van afstand schitterend binnen te schieten: 2-4.

Zenit Sint-Petersburg - Real Betis 2-3

Na achttien speelminuten zat Real Betis al op rozen, daar zowel Guido Rodríguez als Willian José het net hadden gevonden. Rodríguez scoorde na een vrije trap op maat van Joaquín; aan het doelpunt van Willian José ging een fraaie solo vooraf. Toch had Zenit de stand tien minuten later al gelijkgetrokken. Artem Dzyuba zorgde met een pegel voor de 1-2, terwijl Malcom op aangeven van Wendel zijn ploeg naast Real Betis zette. De beslissing viel vier minuten voor het rustsignaal, toen Guardado zijn naam op het scorebord zette. De voormalig PSV’er ontving een steekbal van Aitor Ruibal in het zestienmetergebied en verschalkte doelman Mikhail Kerzhakov op koelbloedige wijze: 2-3. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde aanzienlijk af: aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.