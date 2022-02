PSV boekt minimale overwinning op Maccabi Tel Aviv in eerste duel

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:36

PSV heeft donderdagavond een eerste stap gezet richting de achtste finales van de Conference League. In de tussenronde van het derde Europese clubtoernooi won de ploeg van Roger Schmidt met 1-0 van Maccabi Tel Aviv uit Israël. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de eerste helft gemaakt door Cody Gakpo. Gezien het kleine verschil is het bereiken van de volgende ronde nog zeker geen voldongen feit voor PSV.

PSV moest om uiteenlopende redenen liefst acht spelers missen: drie spelers zijn geschorst, vijf kampen met een blessure. Armando Obispo leek de wedstrijd te halen, maar bleek toch niet fit. Door de personele problemen stond Philipp Max, normaliter een linksback. PSV had even moeite om in het eigen ritme te komen, omdat de thuisploeg weinig ruimte kreeg van het felle Maccabi. Na tien minuten wisten de Eindhovenaren de wedstrijd toch open te breken. Het eerste serieuze schot leverde een doelpunt op: Mauro Júnior stak Cody Gakpo weg, waarna de aanvaller het zestienmetergebied betrad, verdediger Idan Nachmias uitkapte en de linkerhoek vond.

Even daarna leverde Mauro bijna opnieuw een assist. Zijn afgemeten voorzet resulteerde in een kopkans voor Noni Madueke, die goed voor zijn man kwam en richting de grond knikte. Doelman Daniel Peretz van Maccabi voorkwam de 2-0 met een knappe redding. Hij had ook een goed antwoord op een kopstoot van Érick Gutiérrez uit een corner van Gakpo. PSV bleef veelvuldig in balbezit en zocht geduldig naar een opening. Het werd echter met name gevaarlijk uit vrije trappen. Perez klemde een harde inzet van Max van grote afstand; Eran Zahavi schoot net. Maccabi stelde er één vrije trap tegenover: nummer 10 Dan Bitton dwong Joël Drommel tot een redding in de korte hoek.

In de tweede helft zocht PSV vaak tevergeefs naar openingen. Maccabi stond geregeld met tien man op het veld en hield de rijen zo goed mogelijk gesloten. Ook de wissels haalden het tempo enigszins uit de wedstrijd. Acht minuten na de pauze schoot Madueke in het zijnet na voorbereidend werk van Gakpo in het strafschopgebied; negentien minuten voor tijd zeilde een laag schot van Zahavi voorlangs. Ook late oplevingen van PSV resulteerden niet in de 2-0.