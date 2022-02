Ajax meldt contractnieuws: ‘Ik kan veel leren van Dusan Tadic en Daley Blind’

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:24

Ajax en Youri Baas hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo meldt de club donderdagavond via de officiële kanalen. De nieuwe verbintenis van de achttienjarige verdediger gaat per direct in en loopt tot en met de zomer van 2026. Het oude contract van Baas liep nog tot medio 2024.

Baas werd in maart 2003 geboren in Oostvoorne en speelt sinds 2018 bij Ajax, toen hij overkwam van de jeugdopleiding van Excelsior. De linkspoot maakte zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd De Graafschap - Jong Ajax (2-2) op 11 december 2020. Tot nu toe kwam Baas 31 keer in actie voor het beloftenelftal; in die wedstrijden scoorde hij één keer. In het huidige seizoen speelde hij veertien keer in de Keuken Kampioen Divisie.

'Mijn familie en ik hebben er veel voor moeten laten' ??#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) February 17, 2022

De linksback zat dit seizoen tevens driemaal bij de selectie van Erik ten Hag voor wedstrijden in de Eredivisie, maar debuteerde nog niet officieel. In de zomer deed hij wel mee aan meerdere oefenwedstrijden tijdens het trainingskamp van Ajax 1. Baas werd daarna opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen NEC (5-0 zege op 14 augustus), de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 zege op 11 september) en de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2 zege op 16 oktober). Baas is tevens jeugdinternational en speelde drie interlands voor Oranje Onder 19.

"Het voelt heerlijk, ja", reageert Baas op zijn nieuwe contract. "Ik heb hard moeten werken om bij Ajax te spelen. Ik heb er veel voor moeten laten, net als mijn familie. Mijn ouders, opa en oma, oom en tante hebben enorm geholpen. Anders had ik niet kunnen staan waar ik nu sta." Hij is blij met een verbintenis voor meerdere jaren. "Dit spreekt veel vertrouwen uit van de club. Ik heb duidelijke doelen voor mezelf gesteld en bereid om er hard voor te werken om die te bereiken."

Baas noemt het trainingskamp met Ajax 1 van afgelopen zomer 'heel leerzaam'. "Normaal kijk je naar die gasten op televisie en nu mocht je met ze trainen en samen wedstrijden spelen. Daar heb ik veel van geleerd", zegt de jongeling, die desgevraagd twee voorbeelden van het eerste elftal opnoemt als spelers van wie hij veel kan leren. "Ik denk Dusan Tadic en Daley Blind. Dat zijn leiders op het veld en daarbuiten. Daar kan ik veel van leren."

Ajax zit vanwege het vertrek van Marc Overmars zonder directeur voetbalzaken, maar technisch manager Gerry Hamstra ontfermt zich regelmatig over de contracten van jonge Ajacieden. Hij is dan ook te zien op de foto's die Ajax publiceert van de contractondertekening. Hamstra ondersteunde Overmars, met als belangrijkste onderdeel het contracteren van talentvolle jeugdspelers en de contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax.