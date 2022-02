Tegenvaller voor Luuk de Jong bij Europa League-debuut Barcelona

De opstelling van Barcelona voor de eerste Europa League-wedstrijd in de clubgeschiedenis is bekend. Xavi kiest ervoor om Pierre-Emerick Aubameyang donderdagavond tegen Napoli te laten debuteren in de basisopstelling, na twee invalbeurten in LaLiga. De winteraanwinst staat voorin opgesteld met Ferran Torres en Adama Traoré. Zodoende begint Luuk de Jong opnieuw op de bank. De eerste ontmoeting tussen Barcelona en Napoli in de tussenronde van de Europa League begint om 18.45 uur in het Camp Nou.

Memphis Depay worstelt met een hamstringblessure en miste de afgelopen drie competitiewedstrijden van Barcelona. Eerder deze week werd uit berichtgeving in Spanje duidelijk dat Depay waarschijnlijk ook zou ontbreken tegen Napoli. Hij is weliswaar dicht bij zijn rentree, maar Xavi wil geen risico's nemen met de spits. Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Alejandro Baldé en Ronald Araújo zijn er vanwege blessureleed ook niet bij tijdens het Europa League-debuut van Barcelona. Araújo bleef zondagavond halverwege het duel met Espanyol met fysieke klachten achter in de kleedkamer.

Óscar Mingueza staat opgesteld als rechtsback. Hij vervangt de afwezige Dani Alves: vanwege reglementen van de UEFA mocht Barcelona slechts drie van de vier winteraanwinsten inschrijven voor de knock-outfase en uiteindelijk viel de ervaren Braziliaan buiten de boot. Opvallend genoeg krijgt Sergiño Dest dus niet het vertrouwen. Ook Luuk de Jong zal hebben gehoopt op een basisplaats, na zijn late gelijkmaker tegen Espanyol (2-2) als invaller. De keuze valt toch op Aubameyang als spits, met Ferran en Traoré op de flanken. Op het middenveld heeft Frenkie de Jong wel een basisplek.

Opvallend is ook de reserverol voor Sergio Busquets. De middenvelder begon iets minder dan een jaar geleden voor het laatst op de bank: op 24 februari 2021 tegen Elche. In de aanloop naar de wedstrijd meldde Sport al dat Busquets vermoedelijk rust zou krijgen. Dat bevestigt Xavi kort voor de wedstrijd. "De wisselingen zijn het gevolg van het wedstrijdschema, zeker in het geval van Busquets en Gavi. Zowel Frenkie de Jong als Nico kan op de plek van Busquets spelen", vertelt de trainer vaan Movistar.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba; F. De Jong, Nico, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferrán Torres

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesús; Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen