PSV start met back in hart van defensie: ‘Ik twijfel er niet aan’

Donderdag, 17 februari 2022 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor het treffen met Maccabi Tel Aviv in de Conference League. De Duitse oefenmeester moet het in Eindhoven met een uitgedunde selectie doen en zet linksback Philipp Max in als centrumverdediger. PSV moet om uiteenlopende redenen liefst acht spelers missen: drie spelers zijn geschorst, vijf kampen met een blessure. Het duel in het Philips Stadion begint om 18.45 uur en staat onder leiding van de Zweedse arbiter Glenn Nyberg.

Schmidt kampt met name in de verdediging met personele problemen. Armando Obispo leek de wedstrijd te halen, maar is niet fit. Door de vele afwezigen is Jordan Teze de enige centrumverdediger, die vermoedelijk vergezeld wordt van Max. In dat geval zullen Phillipp Mwene en Mauro Júnior als backs spelen, al kan Schmidt ook een ander plan in gedachten hebben. Érick Gutiérrez en Joey Veerman vormen het blok op het middenveld en vinden Noni Madueke, Cody Gakpo, Mario Götze en Eran Zahavi voor zich.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt gaf voorafgaand tekst en uitleg bij ESPN. "We missen drie centrumverdedigers, daar moesten we een oplossing voor vinden", aldus de coach van PSV. "We hebben besloten om niet te veel te veranderen. Max speelt normaal als back, maar met een goede voorbereiding en wat zelfvertrouwen kan hij ook uit de voeten als centrumverdediger. We hebben geen andere speler met ervaring in het centrum, dus we moeten iemand in het diepe gooien. Hij is een ervaren speler, dus ik twijfel er niet aan dat hij goed gaat spelen. Misschien heeft hij wat minuten nodig om zich goed te voelen op de positie, maar de spelers om hem heen zullen hem ook op zijn gemak stellen."

Olivier Boscagli, Carlos Vinícius en Ibrahim Sangaré zijn geschorst. Daarnaast zijn Maximiliano Romero, Ryan Thomas, Jenson Seelt en André Ramalho geblesseerd. Schmidt is ondanks de problemen niet van plan om de Europese wedstrijden als tussendoortjes te zien, zo zei hij vooraf. "Nieuwe regels van de UEFA hebben ons deze mogelijkheden geboden. We moeten dit met beide handen aangrijpen. Als je kijkt naar de historie van de afgelopen jaren, is het niet altijd normaal dat de club na de winterstop nog in een internationale competitie zit. Vorig jaar is ons dat gelukt, daarvoor niet altijd. Het is aan ons om nu het beste neer te zetten en overal ver in te komen."

PSV begon het seizoen in de Champions League, maar wist niet door te stoten tot de groepsfase na het verloren tweeluik met Benfica in augustus. In de Europa League eindige de ploeg van Schmidt als derde in de poule achter AS Monaco en Real Sociedad. Schmidt verwacht een kans te hebben om de finale te halen van het derde Europese clubtoernooi. "Ja, natuurlijk. Er zullen twee teams in de finale staan en wij hebben een kans."

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Teze, Max, Mauro Júnior; Gutiérrez, Veerman; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling Maccabi Tel Aviv: Peretz; Geraldes, Nachmias, Saborit, Baltaxa; Shamir, Glazer, Kanichowsky; Biton; Jovanovic, Perica