Lampard looft Van de Beek: ‘Hij is een speler van absoluut topniveau’

Donderdag, 17 februari 2022 om 16:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:20

Frank Lampard is erg te spreken over de manier waarop Donny van de Beek zich presenteert tijdens zijn eerste weken als speler van Everton. De middenvelder maakte tegen Newcastle United zijn debuut en speelde afgelopen weekend negentig solide minuten tegen Leeds United. Lampard is in zijn nopjes met zijn kersverse aanwinst en ziet in Van de Beek een absolute kwaliteitsimpuls, zo bleek donderdag tijdens de persconferentie.

De 3-0 zege op Leeds betekende ook voor Lampard zijn eerste competitiezege in dienst van the Toffees. "Ik ben enorm onder de indruk van Donny", sprak de Engelse manager de aanwezige journalisten toe. "Zijn fitheid en scherpte in de wedstrijd tegen Leeds waren direct goed. Dat maakt hem een speler van absoluut topniveau. Sinds hij hier is, maakt hij indruk. Maar als je hem ziet trainen, verbaast het hoge niveau je al niet meer. Hij was bij Ajax al geweldig, toen Manchester United hem kocht."

Lampard vindt het des te knapper dat Van de Beek uit zo'n uitzichtloze situatie komt, daar hij bij Manchester United amper aan spelen toekwam onder Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick en Ralf Rangnick. "Het is niet makkelijk om zo te reageren. Hij heeft een zware periode gehad. Maar hij bewijst dat als je hard blijft werken, dat er een weg omhoog te vinden is." Van de Beek stond dit seizoen in de Premier League geen enkele keer in de basis bij United. Vorig seizoen stokte de teller bij vier basisplaatsen.

Valentijn Driessen was minder onder de indruk van het optreden van Van de Beek. “Enthousiast? Nou ja, hij was gewoon. Ik heb die hele wedstrijd gezien, maar hij speelde een hele normale wedstrijd. Echt niets bijzonders. Lampard was lyrisch, maar dat gaat echt helemaal nergens over. Hij is een aankoop van Lampard, die Donny gewoon een paar veren in zijn reet steekt omdat Lampard verantwoordelijk is. Donny van de Beek speelde aardig, maar echt niet bijzonder. Het is wel goed dát hij speelde en direct negentig minuten speelde. Je mag dit gewoon van Donny eisen."