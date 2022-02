Assou-Ekotto liep om krankzinnige reden transfer naar de Serie A mis

Donderdag, 17 februari 2022 om 15:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:16

Benoît Assou-Ekotto is ooit een prachtige transfer naar de Serie A door de neus geboord. De voormalig verdediger, die zijn meest succesvolle periode kende bij Tottenham Hotspur tussen 2006 en 2015, heeft tegenover The Athletic onthuld dat zijn kapsel in het verleden een overgang naar Italië in de weg heeft gezeten. Assou-Ekotto stond gedurende zijn carrière, die hem naast Tottenham langs onder meer RC Lens en Saint-Étienne leidde, bekend om zijn opmerkelijke haardracht.

"Ik heb ooit met een Italiaanse club gesproken, een stomme club. Die zeiden dat ze mij heel graag wilden hebben maar dat ze het moeilijk vonden om de fans uit te leggen dat ze een speler met mijn haar aantrokken. Ik ben benieuwd hoe mijn loopbaan was verlopen als ik niet extravagant was geweest met mijn haar." Assou-Ekotto kwam in dienst van Tottenham tot ruim tweehonderd wedstrijden, verdeeld over zeven seizoenen. Hij verliet Tottenham in 2015 om de overstap naar Saint-Étienne te maken, waarna hij zijn carrière afsloot bij FC Metz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 37-jarige vleugelverdediger stond bekend als een uitgesproken speler en onthulde ooit dat hij voetbal 'slechts als een baan' zag en voor geld speelde in plaats van enige liefde voor het spel. Assou-Ekotto haalde in het verleden tevens openlijk uit naar spelers die zich in het openbaar inhielden en achter gesloten deuren de grootste mond hadden. "Ik ben tenminste altijd eerlijk geweest", zei hij daarover. De 23-voudig Kameroens international kan niet ontkennen dat hem dat misschien wel parten heeft gespeeld gedurende zijn carrière.

"Tegen mensen die liegen, zeg ik: 'Kom op, heb je twee persoonlijkheden? Ik kan niet naar mensen luisteren als ze zo praten. Ik weet dat ze liegen, en ik haat leugens. Zo ben ik niet. Ik ben altijd eerlijk, hoewel de waarheid niet altijd goed is om te vertellen. Als ik voetbal met mijn vrienden in Frankrijk kan ik van voetbal houden", zei hij ooit. "Maar toen ik naar Engeland kwam, waar ik niemand kende en geen Engels sprak, vroeg ik mij af wat ik daar deed. Voor een baan. Een carrière duurt maar tien of vijftien jaar. Het is maar een baan. Ik zeg niet dat ik voetbal haat, maar het is niet mijn passie. Dat is het nooit geweest."