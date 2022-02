Mijlpaal voor Damián van der Vaart (15) op ‘zwarte avond’ voor Esbjerg

Donderdag, 17 februari 2022 om 14:15

Damián van der Vaart heeft woensdagavond zijn officieuze debuut gemaakt in het eerste elftal van Esbjerg fB. De vijftienjarige middenvelder - de zoon van Rafael van der Vaart - kwam in het oefenduel met Aarhus Fremad een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen. Esbjerg verloor het oefenduel met het een niveau lager uitkomende Aarhus Fremad overigens met maar liefst 0-4, waardoor er op de clubsite gesproken wordt over een ‘zwarte avond’.

Van der Vaart trok in de zomer van 2020 in bij zijn vader om zich bij de jeugdopleiding van Esbjerg te voegen. Tot die tijd speelde hij voor Victoria Hamburg, maar met de overstap naar Denemarken trad hij in de voetsporen van zijn vader. Van der Vaart senior sloot zijn carrière af bij Esbjerg, waar hij zich vestigde vanwege de handbalcarrière van zijn vriendin Estavana Polman. Zijn zoon maakte klaarblijkelijk indruk in zijn eerste jaar bij de club, want in mei van het vorige jaar zette hij op zijn vijftiende verjaardag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract.

“Damián kan het spel goed lezen en heeft op het veld een goed overzicht. We kijken ernaar uit om dat de komende jaren verder te ontwikkelen. Met zijn dynamiek is hij ook heel goed in het aansturen van zijn teamgenoten en dat past heel goed bij onze speelstijl”, sprak hoofd jeugdopleidingen Lars Vind destijds over Van der Vaart, die tot medio 2023 vastligt bij Esbjerg. In november volgde zijn debuut in het tweede elftal van Esbjerg, waarin hij tegen de reserves van Vejle BK direct scoorde. Tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft traint Van der Vaart mee met het eerste elftal.

Nu heeft Van der Vaart ook zijn officieuze debuut gemaakt in het eerste elftal, waar zijn vader assistent-trainer is. Op het moment dat Van der Vaart in minuut 74 in het veld kwam, stond Esbjerg al met 0-3 achter en de score zou uiteindelijk oplopen tot 0-4. Esbjerg begint over een week aan de tweede seizoenshelft op het tweede niveau van het Deense voetbal. Daar bezet Esbjerg voorlopig de teleurstellende achtste plaats, waardoor promotie naar het hoogste niveau voorlopig niet aan de orde is.