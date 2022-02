Spoeling wordt extreem dun voor Xavi en Barça door nieuwe afwezige

Donderdag, 17 februari 2022 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:25

Xavi heeft de wedstrijdselectie van Barcelona bekendgemaakt voor het treffen met Napoli in de Europa League. Opvallende afwezige op de twintigkoppige lijst is Ronald Araújo. De centrumverdediger is niet ongeschonden uit de derby met Espanyol (2-2) gekomen en maakt geen onderdeel uit van de selectie. Xavi heeft om die reden slechts drie centrale verdedigers tot zijn beschikking. Ook Memphis Depay ontbreekt nog altijd.

Araújo bleef zondagavond halverwege het duel met Espanyol achter in de kleedkamer. De verdediger heeft een overbelaste voetzool en is niet op tijd hersteld voor het duel met Napoli. Dat is een flinke domper voor Xavi, die ook al niet kan beschikken over Clément Lenglet en Samuel Umtiti. De enige centrumverdedigers die onderdeel uitmaken van de wedstrijdselectie zijn Gerard Piqué, Eric García en Óscar Mingueza. Ook Dani Alves ontbreekt. Hij is als enige aanwinst niet ingeschreven voor de Europa League.

Ook op de vleugels zit Xavi dun in de bezetting. Naast de afwezigheid van Alves moet de oefenmeester ook Sergi Roberto en Alejandro Baldé missen. Sergiño Dest en Jordi Alba zijn de enige overgebleven vleugelverdedigers. Door de waslijst aan afwezigen treedt Xavi vermoedelijk aan met een verdediging bestaande uit Dest, Piqué, Eric García en Alba. Het is de vraag hoe lang Eric García het kan volhouden, daar hij vijf weken aan de kant stond met een hamstringblessure. Tegen Espanyol kwam hij halverwege binnen de lijnen voor Araújo. Ook Piqué moet oppassen. Hij is bij een gele kaart geschorst voor de return in Napels, net als Gavi.

Xavi verzekerde woensdag tijdens de afsluitende persconferentie dat hij overweegt om zijn elftal op enkele plekken te wijzigen voor het debuut in het tweede Europese clubtoernooi. AS sluit niet uit dat Nico González op de plek van Sergio Busquets speelt, daar laatstgenoemde vanaf het begin van het seizoen nagenoeg alles heeft gespeeld. Depay zal voorlopig geduld moeten hebben. Hij ligt net als Ansu Fati al enige tijd uit de roulatie en komt ook donderdagavond niet in actie. De kans is groot dat Ousmane Dembélé voor het eerst in actie komt in het Camp Nou sinds hij zich uitsprak over zijn vertrek bij Barça.