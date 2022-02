‘River Plate meldt zich na transfer van 18,5 miljoen mogelijk bij PSV’

Donderdag, 17 februari 2022 om 13:08 • Chris Meijer • Laatste update: 13:31

Maximiliano Romero is aangeboden bij River Plate, zo meldt TyC Sports. De Argentijnse grootmacht is op zoek naar een nieuwe spits, aangezien Julian Álvarez komende zomer naar Manchester City zal vertrekken. De naam van de 23-jarige spits van PSV wordt nu intern besproken bij River Plate en het Eindhovens Dagblad noemt een vertrek uit Eindhoven onder de juiste voorwaarden 'niet onbespreekbaar', al moet de interesse nog wel concreet worden.

Manchester City maakte de komst van Álvarez vorige maand al bekend. River Plate ziet een bedrag van zeventien miljoen euro - dat door bonussen nog met anderhalf miljoen euro kan oplopen - tegemoet voor de 21-jarige spits. Álvarez heeft reeds zijn handtekening gezet onder een tot medio 2027 lopend contract bij Manchester City, maar wordt tot het einde van het seizoen nog verhuurd aan River Plate. Daardoor heeft de Argentijnse topclub nog enkele maanden om een opvolger te strikken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De naam van de eerder ook aan Feyenoord gelinkte Valentín Castellanos stond bovenaan het verlanglijstje van River Plate. De 23-jarige spits - geboren in Argentinië, maar via Chili en Uruguay bij New York City FC terechtgekomen - blijkt echter onhaalbaar. Romero is de afgelopen dagen aangeboden bij River Plate en zijn naam wordt nu op de burelen in Buenos Aires geëvalueerd. De spits heeft bij PSV nog een verbintenis tot medio 2023, waardoor komende zomer het laatste moment is om hem te verkopen voor hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt.

PSV nam Romero in januari 2018 voor tien miljoen euro over van Vélez Sarsfield. De afgelopen vier jaar - met uitzondering van een jaar dat hij op huurbasis van zijn oude club doorbracht - speelde Romero voornamelijk door blessureleed slechts veertien wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists. Ook dit seizoen sukkelt Romero met blessures, waardoor hij pas tot tien wedstrijden in de hoofdmacht kwam. Rik Elfrink - PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad - schrijft dat Romero momenteel in Argentinië revalideert en in april wordt terugverwacht bij PSV. Zijn laatste blessure zou de verwachtingen bij de sportieve leiding van PSV 'definitief hebben uitgedoofd'.