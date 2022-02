Henderson reageert op ‘dodelijke blik’ na klap op het hoofd van Matip

Donderdag, 17 februari 2022 om 12:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Engelse media vallen daags na de 0-2 overwinning van Liverpool bij Internazionale over een 'onderonsje' tussen Jordan Henderson en Joël Matip. Laatstgenoemde tikte woensdagavond na de openingstreffer van Roberto Firmino enkele ploeggenoten op het hoofd, waarna hij een dodelijke blik kreeg toegeworpen van zijn aanvoerder. De actie van Matip leek op weinig sympathie te kunnen rekenen bij Henderson, maar de middenvelder doet het via Instagram af als een geintje.

Just Joel Matip being Joel Matip ?? Jordan Henderson's face says it all... #UCL pic.twitter.com/9NvR6SdUln — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2022

Liverpool Echo spreekt van een 'dodelijke blik' van de captain van Liverpool. Henderson tilt er niet zo zwaar aan. "Hou je grote handen bij mij vandaan", schrijft hij op Instagram met een lachende emoji. De Engels international was de enige die reageerde op de actie van de centrumverdediger. Matip kwam uiteindelijk niet binnen de lijnen. De centrumverdediger is doorgaans onomstreden in het elftal van Jürgen Klopp, maar moest toezien hoe zijn plek tegen Inter met verve werd ingevuld door Ibrahima Konaté.

Schrijf een notitie bij deze foto