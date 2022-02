‘Mbappé krijgt weeksalaris van richting de 1,2 miljoen euro aangeboden’

Donderdag, 17 februari 2022 om 12:17 • Chris Meijer • Laatste update: 12:21

Paris Saint-Germain heeft een langer verblijf van Kylian Mbappé nog niet opgegeven. The Independent schrijft dat de 23-jarige aanvaller een contractaanbieding van les Parisiens met een weeksalaris van 'veel meer dan' 600.000 euro en zelfs richting 1,2 miljoen euro in overweging heeft. Het zou een veel forser salaris zijn dan Real Madrid in staat is om Mbappé te bieden en hem met afstand de bestbetaalde voetballer ter wereld maken.

De entourage van Mbappé heeft woensdag met PSG om de tafel gezeten. Een dag eerder had Mbappé de Franse grootmacht een 1-0 overwinning bezorgd op Real Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. De clubleiding van PSG zou tijdens het gesprek het verschil in houdbaarheid tussen het huidige elftal van les Parisiens en het team van Real Madrid hebben aangestipt. Het kamp-Mbappé zou in ieder geval openstaan voor de aanbieding die PSG heeft gedaan.

Mbappé wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfervrije overstap naar Real Madrid. BILD meldde zelfs vorige maand al dat er sprake was van een akkoord tussen de Koninklijke en Mbappé, die afgelopen zomer al de overstap naar Spanje had kunnen maken en nu in het bezit is van een aflopend contract. PSG hield een vertrek van Mbappé toen echter nog tegen. De biedingen uit Madrid die de club afgelopen zomer afsloeg lagen naar verluidt rond de 180 miljoen euro.

De in 2017 voor 145 miljoen euro van AS Monaco overgenomen aanvaller is dit seizoen vooralsnog de grote blikvanger in het elftal van trainer Mauricio Pochettino. In 32 officiële wedstrijden was hij goed voor 22 doelpunten en 16 assists. Na 4,5 jaar staat de teller van de 53-voudig Frans international namens PSG op 154 goals in 203 officiële duels. Hij won tien prijzen met les Parisiens, waaronder drie landstitels.

Bij Real Madrid was men ervan overtuigd dat Mbappé vooral in de voetsporen van zijn grote idool Cristiano Ronaldo wilde treden, maar de aanvaller wil zijn keuze voornamelijk baseren op de kans om prijzen te kunnen winnen. Mede daardoor maakt PSG nog een kans om zijn aflopende contract te verlengen en de Franse topclub is bereid om van Mbappé de bestbetaalde voetballer ooit te maken. Mbappé kan een weeksalaris van 'veel meer dan' 600.000 euro - dat volgens The Independent zelfs richting de 1,2 miljoen euro gaat - gaan opstrijken in Parijs.

Indien Mbappé op dat aanbod ingaat, betekent het dat Paul Pogba komende zomer in ieder geval niet de overstap naar PSG gaat maken. De Franse middenvelder is bij Manchester United in het bezit van een aflopend contract en is bereid om de tijd te nemen voor een besluit over zijn toekomst. Pogba sluit volgens de Daily Telegraph een overstap binnen de Premier League niet uit, maar er zijn maar weinig clubs in Europa die aan zijn salariseisen kunnen voldoen. Hij zou volgend seizoen in ieder geval een weeksalaris van 275.000 euro willen opstrijken.