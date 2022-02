Messi krijgt ongenadige veeg uit de pan: ‘Hij is een last voor PSG’

Donderdag, 17 februari 2022 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:19

Lionel Messi heeft nog niet veel harten weten te veroveren sinds zijn komst naar Paris Saint-Germain. De Argentijnse sterspeler weet zijn stempel maar moeizaam te drukken op het spel van het Franse sterrenensemble en miste dinsdag in de Champions League een strafschop tegen Real Madrid (1-0). Volgens voormalig PSG-speler Jérôme Rothen is Messi eerder een last dan een lust voor de Franse grootmacht. De oud-middenvelder nam geen blad voor de mond toen hij bij RMC Sport de prestaties van de aanvaller analyseerde.

"Hij is een last voor de club", doelt Rothen op de aanwezigheid van Messi bij Paris Saint-Germain. "Het is tot op heden verre van een succes geworden. Zijn eerste maanden waren niet goed. Hij is misschien wel de beste speler van alle generaties die het voetbal heeft gekend. Je hoort mensen vaak zeggen dat je Messi niet mag bekritiseren. Maar in mijn ogen laat het in sportief opzicht te wensen over. Dankzij Kylian Mbappé win je de wedstrijd, maar als je de wedstrijd niet wint, krijg je enorme frustraties omdat Messi de penalty mist."

De Argentijn kwam tegen Real Madrid na een uur spelen tegenover Thibaut Courtois te staan, toen hij moest toezien hoe de Belgische doelman zijn strafschop keerde. "Het is tragisch dat Messi, met de status die hij heeft, een penalty mist. Maar als we kijken naar wat hij in zeven maanden tijd heeft gebracht, heeft hij het recht niet om een penalty te nemen. Als hij mist is het ons recht om kritiek te leveren. Ik zag ook wel dat hij actiever was dan anders. Maar ik zag ook dat hij bij Courtois in de handen schoot en een vrije trap in de muur belandde."

Rothen betreurt de houding van Messi. "Zijn corners zijn een schijnvertoning. Als hij ze niet zou nemen, zou elke andere speler worden afgeslacht door het gebrek aan concentratie en vastberadenheid. Ángel Di María bijvoorbeeld, die wordt uitgejouwd door de eigen fans. Messi niet. Je hebt de neiging om af te haken als je ziet hoe vaak hij zijn duels verliest. Voetbal is nog altijd makkelijker als je er vol voor gaat. Maar wat deed hij tegen Real Madrid een uur lang? Hij bleef maar staan. Het leek alsof hij op het middenveld stond. Als Neymar terugkeert en in goede vorm is, hoop ik niet dat Di María daar de rekening voor betaalt."