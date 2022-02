Van Bronckhorst treft man ‘die hij al kende toen hij nog in zijn broek scheet’

Donderdag, 17 februari 2022 om 10:49 • Chris Meijer • Laatste update: 10:51

Voor Giovanni van Bronckhorst staat er donderdagavond een bijzondere ontmoeting op het programma. Tijdens de tussenronde van de Europa League staat hij met Rangers tegenover het Borussia Dortmund van Giovanni Reyna, zijn petekind. De negentienjarige Reyna werd door vader Claudio vernoemd naar Van Bronckhorst, die hij leerde kennen tijdens hun gezamenlijke periode bij Rangers.

Van Bronckhorst en Reyna speelden tussen 1999 en 2001 samen bij Rangers, waar ze in het eerste seizoen onder het bewind van Dick Advocaat de Schotse dubbel veroverden. “We zijn goede vrienden geworden en onze families zijn bevriend gebleven”, verklaart Van Bronckhorst. Het contact verwaterde niet toen Van Bronckhorst in de zomer van 2001 Rangers verliet voor Arsenal en Reyna een halfjaar later bij Sunderland tekende. Toen Reyna in november 2002 voor de tweede keer vader werd, vernoemde hij zijn zoon naar Van Bronckhorst: Giovanni Alejandro.

“Ik ken Gio vanaf de dag dat hij geboren werd, dus we hebben een bijzondere verstandhouding. Als vriend, maar ook als speler”, zegt Van Bronckhorst, die eveneens de peetvader van Reyna is. “Gio kwam naar Nederland om in de jeugdopleiding van Feyenoord te trainen. We hebben hem in huis genomen om hem te helpen tot de speler die hij nu is. We hebben altijd contact gehouden en zien elkaar minimaal een keer per jaar. Er is een speciale band met de familie Reyna. Gio stuurt geregeld berichten naar mijn oudste zoon, zij zijn ongeveer even oud.”

“Het wordt speciaal om nu tegen elkaar te spelen. Ik heb al contact gehad met zijn vader, ik hoop dat hij bij de wedstrijd kan zijn. Hopelijk wordt het een goede wedstrijd, we willen in ieder geval allebei winnen”, aldus Van Bronckhorst. Door de blessure van Erling Braut Haaland bestaat er een mogelijkheid dat Reyna een basisplaats heeft. De negenvoudig Amerikaans international sukkelt dit seizoen met blessures en was afgelopen weekeinde niet van de partij tijdens de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Union Berlin, omdat hij ziek was.

“Ik ga ervan uit dat Gio wil laten zien wat hij kan tegenover de man aan wie hij zijn naam te danken heeft, als hij speelt”, zo geeft Marco Rose, trainer van Borussia Dortmund, te kennen. “Het is cool dat dit soort dingen kunnen gebeuren in het voetbal: dat een peetvader zijn petekind ontmoet op dit niveau. Ik denk dat Van Bronckhorst Gio al kende toen hij nog in zijn broek scheet. Ik weet dat ze elkaar zo nu en dan zien, maar de focus ligt voor allebei nu op zo succesvol mogelijk zijn in deze wedstrijd. Dit is natuurlijk een mooi verhaal.”