FC Twente breekt met Jody Lukoki na veroordeling voor huiselijk geweld

Donderdag, 17 februari 2022 om 09:52 • Laatste update: 10:13

Jody Lukoki komt niet meer in actie namens FC Twente, melden RTV Oost en TC Tubantia. De club uit Enschede heeft aangegeven de samenwerking te willen beëindigen met de aanvaller, die onlangs door de politierechter werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Lukoki is schuldig bevonden aan het slaan en schoppen van zijn vriendin. De aanvaller kwam geen minuut in actie voor FC Twente, daar hij in de zomer zwaar geblesseerd raakte.

"De club en Jody Lukoki zijn eerder deze week in gesprek gegaan naar aanleiding van de gebeurtenissen in de privésfeer bij de speler", laat FC Twente weten in een reactie. "In dit gesprek heeft FC Twente aangegeven de samenwerking te willen beëindigen. Beide partijen werken aan een oplossing, waarbij de club heeft aangegeven dat uitkomen voor FC Twente geen optie is.” Lukoki zal daardoor de boeken ingaan als speler die nooit het shirt van de Tukkers droeg in een officiële wedstrijd. Zijn contract bij FC Twente liep door tot medio 2023.

De revaliderende Lukoki, die zelfs geen oefenwedstrijd speelde namens FC Twente, kreeg tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor het mishandelen van zijn vriendin. Daarnaast werd een proeftijd van drie jaar vastgesteld door de rechter. Tevens zal Lukoki onder toezicht van reclassering komen te staan. Hij is schuldig bevonden aan huiselijk geweld tussen 3 oktober 2021 en 1 januari 2022. "Wij zijn geschrokken van zijn gedrag en gaan passende maatregelen nemen. Want het gedrag van Jody overschrijdt grenzen en is onacceptabel. Dat hebben wij hem ook kenbaar gemaakt", liet algemeen directeur Paul van der Kraan in een eerdere reactie weten.

Volgens TC Tubantia stond vanaf het eerste moment vast dat er voor Lukoki geen plek meer was bij de club sinds zijn veroordeling. Ook supporters mengden zich in de situatie. De club ging in gesprek met de aanvaller, die aangaf alleen te willen praten in het bijzijn van zijn management. FC Twente zal er nu financieel uit moeten zien te komen met de speler, daar hij nog een doorlopend contract heeft. Ontslag op staande voet ligt in dergelijke situaties lastig, aangezien het voorval heeft plaatsgevonden in de privésfeer. Lukoki was slechts één keer te zien in de Grolsch Veste. De aanvaller verscheen na het gelijkspel tegen Ajax op het veld om het feest mee te vieren met de rest van de selectie.