Uitlatingen Guus Hiddink schieten in verkeerde keelgat bij Helmond Sport

Donderdag, 17 februari 2022 om 09:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:41

Helmond Sport is teleurgesteld in de manier waarop Guus Hiddink zich heeft bemoeid met het ontslag van trainer Wil Boessen. De voorzitter van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) stelt dat er al een nieuwe trainer op het veld stond voordat het vertrek rond Boessen netjes is afgerond. Volgens Helmond Sport is daar geen enkele sprake van. De club noemt het 'jammer' dat de vereniging 'direct naar de media is gestapt'.

"Dit getuigt niet van goed werkgeverschap", aldus Hiddink als voorzitter van de CBV over de trainerskwestie bij Helmond Sport. "Het is al vijftien jaar geen discussie bij clubs. Dat de nieuwe trainersstaf sinds dinsdag al bij Helmond Sport de trainingen leidt zonder enige vorm van overleg, laat staan instemming, is onacceptabel. De CBV eist dat Helmond Sport de nieuwe staf pas op het veld laat staan nadat er met Wil Boessen en Frank van Kempen schriftelijke overeenstemming is over een regeling."

De reactie van de club uit de Keuken Kampioen Divisie laat niet lang op zich wachten. "Helmond Sport vindt het jammer dat vakbond Coaches Betaald Voetbal in de media heeft verkondigd dat Helmond Sport bepaalde afspraken uit de CAO zou hebben geschonden. Helmond Sport voelt zich gedwongen om hierop te reageren", aldus Helmond, dat bij het CBV had aangegeven donderdag met een reactie te zullen komen. "Om voor ons onverklaarbare redenen heeft CBV ervoor gekozen om die reactie niet af te wachten en in plaats daarvan direct op 16 februari 2022 de media op te zoeken."

"Helmond Sport betreurt dit. Helmond Sport is van mening dat partijen altijd eerst moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Zij vindt dan ook dat CBV eerst de discussie met Helmond Sport had moeten aangaan en niet direct naar de media had moeten stappen. Door haar gedrag maakt CBV het vinden van een oplossing alleen maar moeilijker. Helmond Sport hecht eraan om te benadrukken dat zij van mening is dat zij de CAO niet heeft geschonden. Het gaat om een verschil van inzicht over de uitleg van een artikel uit de CAO, die volgens Helmond Sport geen verplichting inhoudt."