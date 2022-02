Dumfries gelooft in ommekeer op Anfield: ‘Dit is erg lastig te verteren’

Donderdag, 17 februari 2022 om 08:33

Denzel Dumfries moest het dinsdagavond met Internazionale in de Champions League afleggen tegen Liverpool. In de hele wedstrijd waren er slechts twee schoten op doel en die leverden beide een doelpunt op. Daar waren Roberto Firmino en Mohamed Salah in het laatste kwartier verantwoordelijk voor: 0-2. Dumfries ziet echter nog genoeg mogelijkheden om de Engelsen volgende maand alsnog uit het miljoenenbal te kegelen.

“Het is echt zonde dat we deze wedstrijd hebben verloren”, reageerde Dumfries na afloop van het duel in San Siro. “We hebben als ploeg niet alleen gestreden, maar speelden ook nog eens geweldig voetbal. We controleerden de wedstrijd voor een groot deel en domineerden in balbezit. Deze nederlaag is daardoor erg lastig om te verteren”, aldus Dumfries, die in de tweede helft dicht bij een doelpunt was.

“We hebben ze het zeker lastig gemaakt”, besloot Dumfries. “Vandaag ging het op het einde fout, maar we gaan naar Liverpool toe om te vechten en te winnen.” Ook Inter-trainer Simone Inzaghi, die Dumfries en Stefan de Vrij vlak voor tijd naar de kant haalde, was tevreden met het spel van zijn ploeg. “Ik ben trots op wat we hebben laten zien, zeker in de eerste 25 minuten na rust. We speelden erg goed en verdienden een treffer.”

Het was echter Liverpool dat tweemaal toesloeg. “En toch vond ik dat we waarschijnlijk de beste wedstrijd van het seizoen speelden. Details maken het verschil in de top en de goal van Firmino bleek bepalend”, stelde Inzaghi. “Dit optreden moet ons echter heel veel vertrouwen geven. Het belooft veel voor de toekomst als je dit kunt laten zien tegen een van de twee beste teams van Europa.”

Internazionale was in de achtste finales aanvankelijk gekoppeld aan Ajax. Vanwege een technische fout moest de loting echter over, waarna voor de Italianen Liverpool als tegenstander uit de bus kwam. Om voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 de kwartfinales van de Champions League te halen, moet Inter de return op Anfield met ruime cijfers winnen. Die wedstrijd wordt gespeeld op 8 maart.