Virgil van Dijk blaast hele Britse pers omver met ‘magische, imponerende actie’

Donderdag, 17 februari 2022 om 00:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:28

Virgil van Dijk heeft woensdagavond enorme indruk gemaakt in de Champions League. De verdediger van Liverpool gaf tegen Internazionale (0-2 winst) geen centimeter ruimte weg en liet zich met een kopassist ook in aanvallend opzicht gelden. Van Dijk wordt in de Engelse pers alom geprezen voor zijn formidabele optreden. "Een masterclass in verdedigen", kopt de Daily Mail.

"Hij laat het lijken alsof het geen enkele moeite kost en heeft de Man of the Match-prijs voor zijn optreden vanavond meer dan verdiend", schrijft Liam Bekker, die Liverpool als journalist volgt. "Virgil van Dijk is momenteel van een compleet ander niveau. Het is een kunst om zo kalm en beheerst te zijn, maar tegelijkertijd dominant in elke ingreep." Van Dijk blies de Britse pers omver met een specifieke verdedigende actie. "Lautaro Martínez vond hem zo intimiderend dat hij de een-tegen-een met Van Dijk niet eens opzocht", zo doelt de Liverpool Echo op een moment in de veertigste minuut, toen Martínez plots alleen Van Dijk nog voorbij hoefde. "Maar Martínez erkende simpelweg zijn nederlaag, probeerde er niet eens langs te komen en speelde de bal opzij."

Van Dijk makes defending look ridiculously easy.pic.twitter.com/K5gpmBbUmt — ryan (@6Thiagoat) February 17, 2022

Ook James Martin van Liverpool.com heeft genoten van dat 'sleutelmoment in de wedstrijd'. "Let wel, Martínez is een geslepen spits, die regelmatig in verband wordt gebracht met een buitengewoon dure toptransfer; tel daarbij op de druk die het thuispubliek in het Giuseppe Meazza legt op Van Dijk. Toch leek dit alles irrelevant toen Martínez tevergeefs zocht naar een route langs de Nederlandse kolos, die op magische wijze de hectaren open groene ruimte om hem heen wist te verkleinen. Het is typisch voor Van Dijk, die een dreigende een-op-een-situatie oplost alsof het een routineklusje is."

Liverpool-manager Jürgen Klopp gaf zaterdag na de zege bij Burnley (0-1) al aan dat Van Dijk helemaal terug is op zijn oude niveau. De Oranje-aanvoerder keerde vorig jaar in mei terug van een afgescheurde voorste kruisband. "Niet iedereen was het met Klopp eens, maar de voorstelling van Van Dijk tegen Inter bewijst het definitieve gelijk van de manager", klinkt het in de Liverpool Echo. "Van Dijk op zijn best", vult James Martin van Liverpool.com aan. "Vanavond vernietigde de Nederlander alle twijfels van critici: hij is weer helemaal terug."

Virgil van Dijk wint een kopduel van Edin Dzeko.

Van Dijk bracht met zijn soevereine optreden Paolo Di Canio in verlegenheid, zo schrijft onder meer The Mirror. De flamboyante oud-aanvaller had voorafgaand in de Italiaanse media gezegd dat Dzeko 'de zwakke punten van Van Dijk zou uitbuiten'. Di Canio noemde Van Dijk niet meer 'dezelfde speler' als voor het afscheuren van zijn kruisband, waarvan de verdediger sinds mei 2021 hersteld is. Van Dijk liet woensdag zijn voeten spreken, zegt The Mirror: "Een typisch allesoverheersend optreden van de Nederlander." Ook Neil Jones van GOAL ziet dat Van Dijk helemaal terug is. "Het lijkt alsof hij de laatste weken een extra versnelling heeft gevonden", aldus de journalist. "Prachtig om te zien en het was ook wel te verwachten dat hij wat tijd nodig zou hebben na zo'n zware blessure."

Reactie van Van Dijk

Van Dijk zelf benadrukte na afloop van de wedstrijd dat het niet zo makkelijk is als het lijkt. "We hadden ook verwacht dat we onder druk zouden komen te staan, want dit is de Champions League", aldus de dertigjarige international tegenover BT Sport. "We hebben voor de wedstrijd besproken dat we bereid moesten zijn om te lijden. Een clean sheet is heel belangrijk en het is ons gelukt. Het was zwaar, we hebben geleden, maar we zijn heel blij met het resultaat. Het was een zeer goede prestatie."