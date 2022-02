Liverpool zet Internazionale met versnelling in slotfase op flinke achterstand

Woensdag, 16 februari 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Liverpool heeft woensdag een gigantische stap gezet richting de kwartfinale van de Champions League. De manschappen van Jürgen Klopp bleken gewaagd aan Internazionale, maar wisten in de eindfase van de wedstrijd tweemaal toe te slaan: 0-2. Roberto Firmino en Mohamed Salah brachten de overwinning binnen.

Aan de zijde van Inter verschenen de bekende namen met daarbij ook Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De enige wijziging in de ploeg was noodgedwongen: de geschorste Nicolò Barella werd vervangen door Nicolò Barella. Bij Liverpool viel op dat Harvey Elliott de voorkeur kreeg boven Jordan Henderson. Virgil van Dijk speelde centraal achterin naast Ibrahima Konaté, die Joël Matip uit de basis hield.

Inter en Liverpool hielden elkaar lange tijd in evenwicht en gaven weinig kansen weg. Sadio Mané kreeg in de openingsfase de beste kans voor de Engelsen uit de eerste helft. De aanvaller stuurde zijn kopbal echter net over de verre hoek. De Senegalees probeerde het daarna ook nog met twee omhalen. Inter kwam zelf het dichtst bij de openingstreffer via Hakan Calhanoglu, die uit een schier onmogelijke hoek op de lat schoot.

De openingsfase van de tweede helft was voor Inter, dat Liverpool gedurende twintig minuten redelijk onder druk kon houden. Dzeko scoorde na een lanceerpass van Dumfries zelfs, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Na ruim een uur spelen zag Liverpool-invaller Luis Díaz zijn dreigende poging op het laatste minuut geblokt worden door Milan Skriniar.

Een kwartier voor tijd scoorden the Reds via Roberto Firmino, die de hoekschop van Andy Robertson heerlijk op het hoofd liet vallen: 0-1. Het werd nog mooier voor Liverpool, dat zeven minuten voor tijd via Mohamed Salah op 0-2 kwam. De Egyptenaar reageerde alert en schoot hard binnen nadat Van Dijk de bal met het hoofd had teruggelegd.